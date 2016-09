Er ist grün, isst gern Pizza und sorgt für Wirbel im US-Wahlkampf: Pepe der Frosch war eine harmlose Erfindung des Comic-Zeichners Matt Furie - bis ihn Rechte instrumentalisierten und Hillary Clinton sich aufregte.

Von Wolfgang Stuflesser, ARD-Studio Los Angeles

Glaubt man zahlreichen amerikanischen Fernsehsendern, ist Pepe der Frosch so etwas wie die grüne Gallionsfigur des braunen Gedankenguts. Pepe sei ein weißes, nationalistisches Symbol, erklärt Carol Costello bei CNN. Und die politisch eher links stehende Rachel Maddow widmet dem Frosch gleich volle zehn Minuten ihrer Sendung auf MSNBC: Am Anfang steht ein Ausschnitt, in dem Hillary Clinton von den Rassisten der Alt-Right-Bewegung spricht - und jemand aus dem Publikum laut "Pepe" dazwischenruft.

Richtig berühmt wurde Pepe, als Clinton die Hälfte von Donald Trumps Anhängern einen "erbärmlichen Haufen" nannte und Trumps Sohn, Donald Trump Junior, eine Fotomontage auf Instagram postete, die prominente Trump-Unterstützer wie die Actionhelden eines Kinofilms zeigte - betitelt mit "Die Erbärmlichen". Mitten unter ihnen - Pepe der Frosch. "Was denkt sich Trump Junior dabei, wenn er den Neonazi-Frosch postet?", fragte Rachel Maddow rhetorisch.

Mit heruntergelassener Hose zum Netz-Phänomen

Pepes Schöpfer heißt Matt Furie, ist 37 Jahre alt und wohnt mit Frau und Baby in Los Angeles. Er glaube an die Liebe und den Weltfrieden, sagt er. Er ist eher Typ brotloser Künstler als rechter Propagandist. Pepe entstand schon 2005 in einem Comic-Buch von Furie als einer von vier Mittzwanzigern, die in ihrer Wohnung abhängen und Gras rauchen.

"Pepe trinkt gern Limo und isst Pizza - ein gechillter Typ eigentlich." Den Namen fand Matt Furie lustig, weil er nach "Pipi" klang. Und ein Frosch ist Pepe, weil man beim Zeichnen den breiten Mund in ausdrucksstarke Grimassen verziehen kann. Zum Meme, also zur immer wieder weitergereichten Figur im Internet, wurde Pepe, weil er in einer Szene mit heruntergelassenen Hosen pinkelt, statt nur den Schlitz zu öffnen: Das fühle sich einfach gut an, sagt Pepe - und dieser Satz machte prompt die Runde im Netz.

Dummer, geschmackloser Witz

Damals noch auf Myspace posteten die Nutzer den lässigen Frosch. Doch im Laufe der Jahre tauchte Pepe auch in Nazi-Uniform auf, mit Hitlerbärtchen und "Mein Kampf" in der Hand. Und auch mit blond-geflufften Haaren als Donald-Trump-Verschnitt.

Pepe habe ein Eigenleben entwickelt - es gebe seine Version, sagt Matt Furie, und die Internet-Version. Und er verdiene an keiner der nicht von ihm stammenden Zeichnungen Geld, versichert er.

Doch wie reagiert er als Künstler, wenn Rassisten seine Kunst für ihre Zwecke nutzen? "Ich versuche, das nicht zu ernst zu nehmen," ist Furies Antwort. "Denn wenn man ein bisschen recherchiert, kriegt man raus, dass die Bilder mit dem Nazi-Pepe ursprünglich als Witz gedacht waren. Die Rechten, die Pepe jetzt tatsächlich als ihr Symbol verwenden, haben einfach den Witz nicht verstanden. Es ist ein Witz, allerdings ein dummer und geschmackloser." Er habe auch mit Anwälten gesprochen und die hätten gesagt, es sei sehr schwierig, sein Urheberrecht durchzusetzen.

Kiffen statt wählen?

Hillary Clintons Wahlkampf-Team widmete Pepe inzwischen einen Artikel, in dem er als rassistisches Symbol verurteilt wird. Doch keiner aus dem Team fragte bei Matt Furie nach. Der Zeichner hat sich natürlich auch seine Gedanken gemacht, wem er im November seine Stimme gibt: "Am Anfang war ich von Bernie Sanders richtig begeistert, aber nun werde ich natürlich Hillary wählen - auch wenn sie oder zumindest ihre Leute negativ über mein Baby gesprochen haben."

Und wen würde Pepe wählen? Niemanden, sagt Matt Furie. Die vier Figuren im Buch hätten die Uni kaum hinter sich, sie würden sich wohl einfach nur auf dem Sofa zukiffen.

