Nach TV-Duell Clinton-Trump Überall nur Gewinner?

So viele US-Zuschauer hatte noch keine TV-Debatte zweier US-Präsidentschaftskandidaten: Mehr als 81 Millionen verfolgten das Trump-Clinton-Duell. Obwohl die Medien Clinton als die Stärkere sahen, beanspruchen beide Kandidaten den Sieg für sich.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Am Tag danach sind die Kandidaten wieder unterwegs - und beide sehen sich als der Gewinner. Donald Trump sagte am Abend in Florida, sie hätten fast jede Umfrage gewonnen gegen die "betrügerische Hillary" Clinton.

Das stimmt nur, wenn man sich Online-Umfragen anschaut, bei denen jeder so oft abstimmen kann, wie er will - das ist nicht repräsentativ. Andere Umfragen, Zuschauer-Befragungen und viele Experten sahen dagegen Clinton vorn. Entsprechend gelöst war sie in North Carolina.

Obama meldet sich im Radio

Clinton war es gelungen, Donald Trump immer wieder anzugreifen: weil er seine Steuererklärung nicht vorlegt, weil sich abfällig über Frauen geäußert hat. Trump dagegen versäumte es, Clinton härter zu attackieren, zum Beispiel wegen ihres privaten E-Mail-Servers, den sie als Außenministerin genutzt hatte.

Clintons Unterstützer nutzten die Chance, gleich weiter Stimmung zu machen. Oberster Wahlkämpfer war Präsident Barack Obama, der in einem Radiointerview wieder einmal Clintons Fähigkeiten lobte und dann abfällig sagte: "Ich würde sagen, der andere Typ hat weder die Vorbereitung, noch das Temperament oder die Werte, allen eine Chance zu geben, was unser Land voranbringt."

Ewig gleiche Clinton, ungeeigneter Trump

Trump ist nicht geeignet, Präsident zu sein - das bleibt der wichtigste Wahlkampfschlager der Clinton-Kampagne. David Plouffe organisierte Wahlkämpfe für Obama - jetzt ist ein Clinton-Unterstützer. Er sagte in der "PBS Newshour": "Es gab noch nie einen Kandidaten einer großen Partei, der so substanzlos war, verwirrt. Mitt Romney, John McCain, John Carry, Al Gore, das waren seriöse Leute. Das ist ein Unterschied in diesem Rennen."

Die Republikaner setzten dagegen weiter auf den Verdruss, den viele Wähler mit dem Politikbetrieb in Washington haben. Partei-Vertreter Sean Spicer: "Wer einen Kandidaten will, der Wandel nach Washington bringt, dem hat Donald Trump gezeigt, er ist sein Kandidat. Wer mehr vom Gleichen will: Hillary Clinton ist seit über 30 Jahren in Washington, sie liefert mehr vom Gleichen."

Trumps Schniefnase: Theorien von Erkältung bis Kokain

Am Tag nach der Debatte interessierte viele noch eine ganz andere Frage: Was war mit Trump los? Er schniefte laut hörbar. Im Internet waren die wildesten Theorien zu lesen, von Erkältung bis Kokain. Trump erklärte den Moderatoren bei "Fox News": "Das Mikrofon war schlecht, aber es war gut genug, um Atmung aufzunehmen. Ich habe keine Allergie, keine Erkältung."

Hillary Clinton sagte dazu: Wer das Mikrofon beschuldigen müsse, habe keinen erfolgreichen Abend gehabt.

Debatten-Nachlese: Überall nur Gewinner?

J. Bösche, ARD Washington

