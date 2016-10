Michelle Obamas Rede gegen Trump "Genug ist genug!"

In einer emotionalen Rede hat First Lady Michelle Obama ihre Wut über Donald Trump ausgedrückt. Sie bezeichnete die frauenfeindlichen Äußerungen Trumps und die Berichte über sexistische Übergriffe als "grausam". Sie machten Angst.

Von Andreas Horchler, ARD-Studio Washington

Michelle Obama ist der Superstar des Wahlkampfs 2016, nicht Kandidatin Hillary Clinton, nicht Barack Obama, schon gar nicht Bill Clinton. Längst kennen alle Amerikaner Michelle Obamas inoffiziellen Slogan der Kampagne, so eine Art "Yes we can" 2016.

Nach der Begeisterung, die sie mit ihrer Rede beim Parteitag der Demokraten im Sommer ausgelöst hatte, legte sie sich wieder für Clinton ins Zeug - dieses Mal in New Hampshire: die amtierende für die ehemalige First Lady, die erste US-Präsidentin werden will. Michelle Obama hielt sich nicht zurück. Sie sprach nicht als Politikerin, sondern als Mensch: "Es ist grausam, es macht Angst, es verletzt", sagte Obama über Donald Trumps frauenfeindliche Aussagen und die sexistischen Übergriffe, die mehrere Frauen dem Kandidaten vorwerfen.

Für Obama ist das kein Männergeschwätz aus der Umkleidekabine, wie Trump sagte, sondern eine Beleidigung für alle Frauen, alle Eltern, eine Beleidigung für alle anständigen Männer überall. Trump wehrte sich gegen Vorwürfe von Frauen, er habe sie sexuell bedrängt, nachdem er bei der Fernsehdebatte vergangenen Sonntag versichert hatte, seinen Bemerkungen seien nie Taten gefolgt: "Die Vorwürfe sind erfunden, reine Fiktion, schlicht und einfach Lügen."

Punkten mit Emotionen

Obama, millionenfach in sozialen Netzwerken geteilt und kommentiert, könnte Clintons mächtigste Wahlkämpferin werden, urteilt Alex Burns von der "New York Times": "Michelle Obama ist sicherlich eine der prominentesten, am meisten bewunderten und beliebtesten Frauen des öffentlichen Lebens in Amerika. Und sie äußert sich ja nicht als Kandidatin." Sie punktet dort, wo die Wähler bei Clinton Zweifel haben: bei den Emotionen. Desiree Rogers, ehemalige Obama-Mitarbeiterin, versichert: "Das kommt von Herzen, das ist nicht ausgedacht. Das ist sie!"

Wahlkampfhelferin Clintons

Mit dieser Glaubwürdigkeit hilft Obama Clinton auf dem Weg ins Weiße Haus. Clinton liegt bei den weiblichen Wählern weit vor Trump.

Obama will nicht nur Trumps weibliche Unterstützer davon überzeugen, das Lager zu wechseln - ohne Trumps Namen in den Mund zu nehmen. "Wir als anständige Menschen", sagt sie, "können uns versammeln und erklären: Genug ist genug. Wir tolerieren ein solches Verhalten nicht in diesem Land."

Vielen Amerikanern graut es davor, im Januar Abschied von ihrer First Lady nehmen zu müssen. Obwohl Michelle Obama eigene politische Ambitionen verneint: T-Shirts mit der Aufschrift Michelle 2020 werden längst zum Verkauf angeboten.

Michelle Obama rechnet mit Trump ab

Horchler, Andreas ARD Washington

14.10.2016 18:00 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 14. Oktober 2016 um 16:11 Uhr