Sie bezeichnen sich als Freundinnnen und preisen sich gegenseitig in den höchsten Tönen: Erstmals sind Michelle Obama und Hillary Clinton im US-Wahlkampf gemeinsam aufgetreten. Der Michelle-Faktor könnte Letzterer bei der Wahl noch helfen.

Von Andreas Horchler, ARD-Studio Washington

Längst ist First Lady Michelle Obama zur moralischen Anführerin im Wahlkampf der US-Demokraten geworden. Eine Position, die Hillary Clinton nach einer mehr als 30-jährigen politischen Karriere mit einigen Skandalen schwerfällt. Eine Stellung, die viele Amerikaner Präsident Barack Obama nicht zubilligen wollen.

Beim ersten gemeinsamen Wahlkampfauftritt pries Kandidatin Clinton Michelle Obama und zitierte deren Satz vom Parteitag der Demokraten: "Wenn sie sich in moralische Niederungen begeben, erheben wir uns."

"Unsere Stimme abzugeben - das ist unser endgültiger Weg, uns zu erheben, wenn sie sich nach unten begeben", ergänzte Obama vor einem begeisterten Publikum in North Carolina.

Innige Umarmung: Hillary Clinton und Michelle Obama.

Appell: Geht zur Wahl!

Michelle Obama und Hillary Clinton beschworen ihre Zuhörer, unbedingt zur Wahl zu gehen. Zwar führt Clinton in nationalen Umfragen, aber bei der Wahl am 8. November geht es um die Mehrheit der Wahlmännerstimmen aus den Bundesstaaten. Und in einigen Gegenden konnte Donald Trump zuletzt aufholen, besonders nachdem bekannt geworden war, dass die bei Republikanern unbeliebte Krankenversicherung "Obamacare" deutlich teurer werden wird.

Trump provozierte im Wechselwählerstaat Ohio, nachdem er immer wieder behauptet hatte, die Wahlen würden von Politikern, den Medien und einflussreichen Geldgebern manipuliert: "Ich denke mir gerade, wir sollten die Wahl abblasen und sie Trump schenken", so Trump.

Hillary Clinton ließ sich nicht beirren. Wer sich für die Rechte von Minderheiten, die Selbstbestimmung von Frauen, für mehr soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und eine Sicherheitspolitik aus erfahrener Hand interessiere, müsse in dieser entscheidenden Wahl seine Stimme abgeben.

Clinton: "Zu Michelle gibt es keine Steigerung"

Beide Frauen beschrieben sich gegenseitig in den höchsten Tönen. Es gebe keine Steigerung dazu, mit der unglaublichen, tollen First Lady Michelle Obama hier zu sein, schwärmte Clinton.

"Ja, Hillary Clinton ist meine Freundin", revanchierte sich Obama. Die Clintons hätten die Obamas vom ersten Tag der Präsidentschaft Barack Obamas an unterstützt.

Niemand, inklusive Barack Obama und Bill Clinton, sei jemals so vorbereitet auf das Amt gewesen wie Hillary Clinton. Sie kenne sich nicht nur aus, sondern habe anders als ihr Gegner ein Leben lang für die Rechte von Kindern und benachteiligten Menschen gekämpft. "Mit den First Ladies ist es doch so: Wir rocken!", schloss Obama.

Die Mischung aus Lockerheit und Ernst geriet in diesem bitteren Wahlkampf unter die Räder. Es ist durchaus möglich, dass der Michelle-Faktor Hillary Clinton dabei hilft, als Mensch gesehen zu werden, nicht als Politikroboter. Das könnte ihr am 8. November entscheidende Stimmen bringen.

First Ladies rock - erster gemeinsamer Wahlkampf-Auftritt Clinton-Obama

A. Horchler, ARD Washington

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 28. Oktober 2016 um 07:10 Uhr.