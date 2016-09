Mit einem Auftritt vor 1500 Anhängern in North Carolina hat die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton die Wahlkampfpause nach ihrer Lungenentzündung beendet. Die Auszeit habe ihr gezeigt, worum es in der Kampagne wirklich gehe.

Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat ihre krankheitsbedingte Wahlkampfpause mit einem Auftritt in North Carolina vor 1500 Anhängern beendet. "Es ist großartig, im Wahlkampf zurück zu sein", rief sie ihrem Publikum zu, nachdem sie zu James Browns Song "I feel good" auf die Bühne marschiert war. Zu Hause zu sitzen, sei so ziemlich das Letzte gewesen, was sie sich gewünscht habe, sagte Clinton in Greensboro.

"Keine Vorurteile und Paranoia"

Sie habe die Zeit aber genutzt, um nachzudenken: "Es hat mir geholfen, mich darauf zu besinnen, worum es bei dieser Kampagne geht", sagte sie. "Wir bieten Ideen und keine Beleidigungen. Einen Plan, der für das Leben der Menschen wirklich etwas bedeutet - keine Vorurteile und Paranoia", sagte Clinton bei dem Auftritt, der mit 23 Minuten vergleichsweise kurz ausfiel. Anschließend nahm sie sich nur fünf Minuten Zeit, um Hände zu schütteln - bei früheren Auftritten hatte sie oft 20 Minuten damit verbracht, ihre Anhänger zu treffen.

Clinton nutzte den Auftritt, um über Probleme des US-Gesundheitssystems zu sprechen. Millionen Amerikaner könnten es sich nicht leisten, krankheitsbedingt nicht zur Arbeit zu gehen, sagte sie. Viele hätten zudem noch immer keine Krankenversicherung, weil es zu teuer sei.

Niemand denkt über Plan B nach

ARD-Korrespondentin Ina Ruck nahm Clinton bei ihrem ersten Auftritt noch als angeschlagen wahr: "Aber sie wirkte nicht so, als würde ihr das etwas ausmachen." Eher sei das Gegenteil der Fall, so Ruck: "Sie macht den Eindruck, als würde sie durchziehen." Laut denke - zumindest bei den Demokraten - deshalb im Moment auch niemand über einen Plan B nach.

Ina Ruck, ARD Washington, zum Zustand von Hillary Clinton

Nicht für den großen Auftritt geschaffen

Die Ex-Außenministerin kündigte weitere Termine für die kommende Woche an. "Ich mache seit Jahren Politik", sagte sie. "Das ist kein einfaches Metier." Sie habe aber ihre eigenen Strategien entwickelt, um mit den Schwierigkeiten fertig zu werden. Clinton räumte auch ein, nicht für den großen Auftritt geschaffen zu sein: "Was den öffentlichen Dienst angeht, war ich immer besser im Bereich Dienst als im Bereich Öffentlichkeit."

Die 68-Jährige hatte bei den Gedenkfeiern für die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York einen Schwächeanfall erlitten. Ihr Team musste daraufhin eingestehen, dass bei ihr bereits am Freitag davor eine Lungenentzündung diagnostiziert worden war.

Seitdem nimmt der Gesundheitszustand der Kandidaten einen zentralen Platz im US-Wahlkampf ein. Vor der Rückkehr auf die öffentliche Bühne ließ sich Clinton von ihrer Ärztin eine gute Gesundheit bescheinigen. Auch ihr republikanischer Rivale Donald Trump ließ über seinen Arzt mitteilen, dass er sich in einer hervorragenden körperlichen Verfassung befinde.