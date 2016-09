Die US-Fernsehnation wird in der Nacht gebannt auf Hillary Clinton und Donald Trump schauen: In der Vergangenheit haben TV-Duelle Wahlen entschieden: Durch Pannen, falsche Blicke und den Eindruck dampfender Vitalitität.

Von Sabrina Fritz, ARD-Studio Washington

Das erste Fernsehduell in der US-Geschichte ist immer noch das berühmteste: Richard Nixon gegen John F. Kennedy.

Das war Jugend gegen Erfahrung, Gesundheit gegen Müdigkeit. Senator John F. Kennedy, damals 43 Jahre jung, trat voller Charisma gegen den erfahrenen Vize-Präsidenten Richard Nixon an. Dieser sah müde und krank aus. Er kam aus dem Krankenhaus, hatte Gewicht verloren, war unrasiert und schwitzte.

Kennedy dagegen war braun gebrannt und dampfte vor Vitalität. Er versprach den Zuschauern, dass er die USA in zehn Jahren an die Spitze bei Ausbildung, Gesundheitsversorgung und Wohnungsbau führen werde. Inhaltlich waren beide gleich gut vorbereitet.

Bei der Wahl gewann Kennedy hauchdünn mit 112.000 Stimmen Mehrheit die Präsidentschaft.

Kennedy beschwor im ersten TV-Duell eine neue Ära und prägte das Schlagwort der "New Frontier". Sein Gegner Nixon wirkte blass und krank. (Archiv)

Ungeschlagen in der Zuschauergunst: Reagan vs. Carter

Fernsehdebatten können wahlentscheidend sein, sagt Wahlforscher Patrick Stewart, vor allem jetzt bei Donald Trump gegen Hillary Clinton, wenn so viele Menschen zuschauen werden.

Die höchste Einschaltquote mit fast 80 Millionen Zuschauern hatten bislang Ronald Reagan und Jimmy Carter. Auch damals ging es um eine Gesundheitsreform. Jeden Angriff des Demokraten Carter parierte Reagan mit der Floskel "There you go again" - etwa "Jetzt hast Du es schon wieder getan". Carter brachte das völlig aus dem Konzept - und Reagan ins Weiße Haus.

Jimmy Carter (li.) ließ sich von Ronald Reagan aus dem Konzept bringen - und verlor die Wahl. (Archiv)

Ronald Reagan, der ehemalige Schauspieler, nahm die Debatten nicht so bierernst. Als es um seine Wiederwahl ging, trat er gegen Walter Mondale an, einen fast 20 Jahre jüngeren Demokraten. Doch Reagan drehte den Altersunterschied zu seinen Gunsten um. "Ich werde die Jugend und Unerfahrenheit meines Herausforderers nicht für politische Zwecke ausnutzen", sagte er und hatte damit die Lacher auf seiner Seite.

"Mit wem würden sie lieber ein Bier trinken?"

Sympathie oder die Frage "Mit wem würden sie lieber ein Bier trinken?" spielen im US-Wahlkampf eine große Rolle. Bei der letzten Wahl Barack Obama gegen Mitt Romney 2012 wollte eine überwältigende Zahl der Amerikaner lieber mit Obama einen trinken gehen.

Doch bei der ersten Fernsehdebatte verlor der gute Redner Obama die Nerven - danach stürzte er in den Umfragen ab. Ein Fehler war, dass er immer wieder auf den Boden schaute, wenn ihn Romney kritisierte.

Obama machte beim ersten TV-Duell gegen Romney viele Fehler - Unsicherheit wollen die Wähler nicht. (Archivbild)

Die eigenen Gesichtszüge kontrollieren - das ist mit das schwerste in einer Fernsehdebatte. Sich nicht anmerken zu lassen, was man von dem ganzen Zirkus hält. Also nicht so wie Vizepräsidentschaftskandidat James Stockdale, der 1992 die Frage stellte, "Wer bin ich und was mache ich hier?"

Vor dem TV-Duell: historische Fernsehdebatten in den USA

S. Fritz, ARD Washington

