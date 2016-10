Unabhängiger US-Präsidentschaftskandidat Evan wer?

Zwar muss er meistens erst vorgestellt werden, wenn über ihn berichtet wird, doch es gibt ihn - einen weiteren Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl. Evan McMullin ist unabhängig und konservativ. Und bei der Wahl hätte er sogar eine - kleine - Chance.

Von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Evan McMullin ist der Kandidat, über den kaum gesprochen wird und doch - vielleicht - eine Chance hat, Präsident zu werden. McMullin tritt als unabhängiger konservativer Kandidat an, und muss den Zuschauern der amerikanischen Nachrichtensendungen immer wieder erst einmal vorgestellt werden, wenn über ihn berichtet wird.

Der Sender ABC beschreibt ihn so: "McMullin ist 40 Jahre alt, geboren in Utah, er hat zehn Jahre für die CIA gearbeitet, wo er eigenen Angaben zufolge Al-Kaida-Führer gejagt hat. Er war dann Investmentbanker und parlamentarischer Mitarbeiter für die Republikaner im Kongress - und jetzt ist er Präsidentschaftskandidat."

Und zwar ein Kandidat, der erklärtermaßen gegen Clinton und gegen Trump antritt. Das Besondere an seiner Kandidatur ist, dass er in seinem Heimatstaat Utah tatsächlich gewinnen könnte. Dort liegt McMullin im Durchschnitt der Umfragen bei 25 Prozent gleichauf mit Hillary Clinton, während Donald Trump mit 30 Prozent führt - das ist so dicht beisammen, dass noch alles möglich ist.

Es gibt einen Weg ins Weiße Haus

Und sollte McMullin in Utah gewinnen, dann könnte er tatsächlich auch Präsident werden, so Shushanna Walsh vom Sender ABC. Und das liegt an einer Besonderheit des amerikanischen Wahlrechtes: "Evan McMullin kann nicht direkt gewinnen, aber es gibt einen Weg ins Weiße Haus für ihn. Wenn er Utah gewinnt, und weder Trump noch Clinton die 270 Wahlmänner zusammenbekommen, die nötig sind, um zum Präsidenten gewählt zu werden, dann wählt laut Verfassung das Abgeordnetenhaus den Präsidenten. Und dort müsste sich die republikanische Mehrheit für Evan McMullin und gegen Trump entscheiden."

Das ist aus vielen Gründen ein sehr unwahrscheinliches Szenario: Es müsste einige überraschende Wahlergebnisse geben, um Trump und Clinton die nötigen Mehrheiten zu verweigern. Und die republikanischen Abgeordneten müssten sich für McMullin mit seinen sechs Wahlmännern aus Utah und gegen Trump mit seinen mehr als 260 Wahlmännern entscheiden - was zu einer heftigen Diskussion über die Legitimität dieser Wahl führen würde. Aber unmöglich ist es eben nicht.

Charakter und Selbstbewusstsein

McMullin tritt an als prinzipientreuer Konservativer und appelliert als solcher an die traditionellen Republikaner. Er ist gegen Obamacare und gegen Abtreibung, er will Steuern senken und setzt außenpolitisch auf Stärke. Gleichzeitig präsentiert er sich als moralischere Alternative zu Trump, und betont, er sei aufgeschlossener neuen Wählergruppen gegenüber: "Wir stehen für eine neue konservative Bewegung, die Menschen verschiedener Rassen und Religionen aufnehmen will", so McMullin.

Seine Anhänger sind begeistert: "Als er zum ersten Mal seine Kandidatur verkündet hat, waren wir sofort für ihn", sagt ein Unterstützer. Eine andere erklärt: "Ich will Charakter, eine Vision für die Zukunft und Selbstbewusstsein - Evan hat das alles."

Präsident McMullin also, ab 2017 im Weißen Haus? Wohl eher nicht. Aber seine erfolgreiche Kandidatur zeigt, dass die republikanische Partei nach der Wahl einiges zu besprechen haben wird.

Wie Evan McMullin US Präsident werden könnte

R. Büllmann, ARD Washington

