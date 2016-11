Mehr als ein Jahr lang tourten Hillary Clinton und Donald Trump quer durch die USA, um Stimmen zu sammeln. In den letzten Stunden vor der Wahl wenden sie sich noch einmal mit gänzlich unterschiedlichen Botschaften an ihre Anhänger und Unentschlossene.

Mit markigen Worten an ihre Wähler haben die US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump den Endspurt des Wahlkampfs bestritten. Beide Kandidaten legten noch einmal einen Sprint durch wichtige Staaten hin. Clinton sagte dabei, sie wolle "Präsidentin für alle sein" - auch für die, die sie nicht wählten. Trump verkündete am Tag vor der Wahl, sein Wahlsieg werde das Ende des "korrupten Washingtoner Establishments" einläuten.

Clinton: den großen Auftritt zum Schluss

Clinton konzentrierte sich am Tag vor der Wahl auf die Staaten Michigan, North Carolina und Pennsylvania. Dort rief sie die Wähler auf, für ein "hoffnungsvolles und großherziges Amerika" zu stimmen. Ihrem republikanischen Widersacher Trump warf sie vor, die Bürger des Landes bewusst entzweit zu haben.

Sie kritisierte ihn für die "Spaltungen" und "Gräben", die nicht nur herausgestellt, sondern verschlimmert worden seien. In Pennsylvania ist auch das große Finale ihres Wahlkampfs geplant, wo sie zusammen mit Präsident Barack Obama, First Lady Michelle Obama, ihrem Ehemann Bill sowie den Rockstars Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi auftreten will.

Clinton besteigt am letzten Tag vor der Wahl ihren Wahlkampf-Jet in Pittsburg. Trump hält eine seiner letzten Reden vor der Wahl, hier in Raleigh, North Carolina.

Trump: "Das System ist manipuliert"

Trump machte zunächst in Florida Station, wo er unbedingt einen Sieg braucht, um sich gegen Clinton zurchzusetzen. Vor seinen Anhängern erhob er einmal mehr den Vorwurf, dass Clinton als Mitglied der Washingtoner Elite offenbar über der Justiz stehe. "Das System ist manipuliert, aber zumindest wissen wir es", sagte er und kritisierte vor allem FBI-Direktor James Comey. Dieser hatte am Sonntag den Kongress darüber informiert, dass neu aufgetauchte E-Mails keinen Anlass für eine strafrechtliche Ermittlung gegen Clinton geben. Zum gleichen Schluss war Comey bereits im Juli nach einer einjährigen Untersuchung zu Clintons Nutzung eines privaten E-Mail-Servers für dienstliche Zwecke gekommen.

Auch Trumps Wahlkampfkalender war bis zum Schluss gefüllt: Nach seinem Auftritt in Florida sind weitere Stopps in North Carolina, Pennsylvania, New Hampshire und Michigan geplant. Damit hält er sich ebenso wie Clinton in einigen der sogenannten Swing States auf - dort ist es besonders knapp zwischen den beiden Kandidaten.

Besonders schmutzige Schlammschlacht

Der US-Wahlkampf wurde dieses Mal besonders erbittert geführt und war gespickt mit persönlichen Angriffen. Aktuelle Umfragen zeigten Clinton landesweit vorne: Das Portal RealClearPolitics, das seit Monaten einen Querschnitt aller Umfragen erhebt, sah die 69-Jährige mit zwei Punkten in Front. Letztendlich kommt es aber auf eine Reihe von besonders umkämpften Staaten an, darunter Florida, Pennsylvania und New Hampshire.

In einigen wenigen Staaten hatte sich das Gewicht zuletzt etwas zugunsten von Trump verschoben. Entscheidend ist am Ende nicht die absolute Stimmenzahl, sondern die Zahl der Wahlmänner. Die Mehrheit liegt bei 270. Clinton habe 203 sicher, Trump 164, und 171 seien noch nicht zuzuordnen, errechnete RealClearPolitics.