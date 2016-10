Für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump könnte es die letzte Chance sein: das dritte TV-Duell gegen seine demokratische Rivalin Clinton in Las Vegas. Seine Warnungen vor Wahlbetrug kommen nicht gut an. Viele Bürger wünschen sich eine sachliche Debatte.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Hunderte Kameras und Mikrofone sind schon aufgebaut. Die letzten Kabel werden gezogen. Die Rednerpulte für Donald Trump und Hillary Clinton stehen auf der Bühne.

Die 19-jährige Yasmine ist vor dieser letzten Fernsehdebatte auf ihrem Campus an der Uni in Las Vegas aufgeregt: "Hier wird Geschichte geschrieben. Ich darf das erste Mal wählen. Ich werde ganz nah dran sein, weil ich mit im Saal bin. Ich werde jedes Wort hören können."

Sie ist eine der wenigen, die reinkommen. Als Freiwillige zeigt sie den Gästen ihre Plätze. Schon vor Monaten hat sie sich beworben und die schwarze Studentin hofft: "Es wäre schon toll, wenn ich ganz nah rankäme. Monatelang habe ich beide im Fernsehen gesehen. Sie jetzt in echt zu sehen, ist riesig." Aber sie ist auch ernüchtert, was sie bei den letzten beiden Debatten gesehen hat.

Bürger wünschen sich sachliche Debatte

Viele Leute in Las Vegas haben die persönlichen Angriffe satt. Sie wollen keine weitere Schlammschlacht: "Ich würde gern eine zivile Debatte sehen, in der es um Themen geht." Eine weitere Stimme: "Sie sollten sich nicht persönlich attackieren." Jemand weiteres sagt: "Die Themen müssen im Mittelpunkt stehen, weil die Leute dazu was hören wollen."

Trump geht angeschlagen in die Debatte. Er liegt je nach Umfrage zwischen vier und elf Prozent hinter Clinton. Alles manipuliert, sagt er und warnt vor Wahlbetrug. Das könne keine faire Wahl werden.

Viele Bürger wünschen sich keine persönlichen Schlammschlachten.

Trump sollte Ergebnis akzeptieren

Es sind solche Aussagen, die Tom Moran Tausende Kilometer mit dem Auto von Michigan nach Las Vegas fahren lassen. Mit einem riesigen Pappmache-Kopf von Donald Trump geht der ehemalige Busfahrer über den Campus und protestiert gegen Aussagen des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner: "Was mich ärgert: Trump meint, er verliert und deshalb sagt er, daß die Wahl manipuliert wird. Seine Anhänger glauben das, auch wenn es nicht stimmt. Trump sollte wie ein erwachsener Mann das Ergebnis der Wahl akzeptieren."

Wie der größte Teil der Studenten und Professoren wird auch Shaun nicht im Saal dabei sein können, wenn Clinton und Trump debattieren. Er wird zum Public Viewing auf den Campus gehen.

Aber falls einer der beiden Kandidaten doch zufällig vor ihm stehen sollte, hätte er gleich mal eine Frage: "Hillary würde ich fragen, wie sie uns zusichern kann, daß sie immer ehrlich sein wird. Meine Frage an Donald Trump wäre: Wie will er ein Präsident für alle Amerikaner sein, wenn er doch so viele beleidigt hat."

Clinton und Trump haben ein letztes Mal die Chance, im Duell miteinander die Wähler von sich zu überzeugen.

Beide Wahlkampfteams haben in gegenüberliegenden Ecken des Pressezentrums ihr Lager aufgeschlagen. Über einem steht „Stronger together“ über dem anderen „Make America great again“. Hier werden beide Seiten versuchen nach der Debatte der Diskussion ihren Spin zu geben. Auf dem Campus der University of Nevada sind sie gespannt, was die Botschaft ist, die von diesem TV-Duell am Ende übrig bleibt.

Sie können heute Nacht das TV-Duell bei uns im Livestream verfolgen - außerdem bieten wir Ihnen einen Live-Blog.