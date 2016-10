Fast täglich veröffentlicht die Enthüllungsplattform WikiLeaks gehackte E-Mails von Clintons Wahlkampfleiter Podesta. Sie geben Einblicke in die politische Maschine der Clintons, der angekündigte große Skandal war aber noch nicht dabei. Das könnte sich jetzt ändern.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Es ist vor allem eine Mail aus dem Jahr 2011, die politisch brisant ist. Sie stammt von Douglas Band, dem Berater und Chef-Spendensammler des früheren Präsidenten Bill Clinton. In dieser Mail verteidigt Band seine Arbeit gegen die seiner Meinung nach ungerechtfertigte Kritik von Präsidententochter Chelsea Clinton. Sie hatte ihm vorgeworfen, die Arbeit der Clinton-Stiftung für eigene Geschäftskontakte zu missbrauchen.

Er werde als Sündenbock hingestellt, beklagt sich Band. Dabei habe er nicht nur enorme Beträge von Großspendern für die Clinton-Stiftung gesammelt, sondern diese auch überzeugt, Bill Clinton für lukrative "profitorientierte Tätigkeiten" in Höhe von mehr als 50 Millionen Dollar zu engagieren: vor allem Reden und Beratertätigkeiten, zum Beispiel 900.000 Dollar von der Schweizer Bank UBS und 700.000 Dollar von der britischen Bank Barclays. Band spricht sogar von einer "Bill Clinton AG".

Bill Clinton bei einer Veranstaltung der Clinton Global Initiative, die sich unter anderem der Bekämpfung von AIDS verschrieben hat. Neben solchen Terminen tritt der Ex-Präsident international aber gegen viel Geld auch als privater Redner auf.

"Wir nennen sie völlig korrupt"

Donald Trump sieht sich in seiner Kritik voll bestätigt: "Mr. Band nennt die Vereinbarungen unorthodox. Wir nennen sie völlig korrupt." Die Republikaner werfen den Clintons vor, sie hätten die Clinton-Stiftung auch für ihre persönlichen Zwecke genutzt, um sich zu bereichern und in den Genuss teurer Geschenke und Urlaubsreisen zu kommen. Hillary Clintons Wahlkampfteam wies die Kritik zurück. Die von WikiLeaks veröffentlichten Finanzbeziehungen seien nicht neu, sondern in den veröffentlichten Steuererklärungen der Clintons längst nachzulesen. Außerdem betonten Clintons Sprecher, es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass die Spenden oder die Rede-Honorare für Bill Clinton in irgendeiner Weise die Arbeit von Hillary Clinton als Außenministerin beeinflusst hätten.

Clinton: Kampagne aus Moskau

Hillary Clinton selbst lehnt es ab, die Echtheit der von WikiLeaks veröffentlichten Mails zu bestätigen. Für sie ist dies das Werk der "russischen Regierung, die Spionage gegen Amerikaner betreibt". Dennoch hinterlässt das Geflecht aus Großspenden für die Clinton-Stiftung und lukrativen Rede- und Berater-Honoraren für Bill Clinton bei vielen Amerikanern einen schalen Beigeschmack. Auch wenn es bislang keine Beweise für Rechtsverstöße gebe, entstehe doch der Eindruck, die Clintons hielten vor allem bei Banken gerne die Hand auf, sagt der Journalist Al Hunt von "Bloomberg News". "Ich finde, sie hätten sich aus der Clinton-Stiftung zurückziehen sollen, als Hillary Außenministerin wurde. Auch wenn es keine eindeutigen Beweise für Gegenleistungen gibt."

Für Donald Trump sind die von WikiLeaks veröffentlichten Mails die letzte Chance, den Vorsprung von Clinton noch aufzuholen. Bisher jedoch haben die Mails ihren Umfragewerten nicht geschadet.

Neue WikiLeaks-Mails belasten Clinton-AG

Martin Ganslmeier, ARD Washington

28.10.2016 16:32 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtet die tagesschau am 28. Oktober 2016 um 20:00 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA