Für Hillary Clinton kommt die Nachricht zur Unzeit: In einem Brief an Abgeordnete teilte die US-Bundespolizei FBI mit, weitere E-Mails zu untersuchen. Die allerdings kamen wohl nicht von ihrem privaten Server, den sie als US-Außenministerin genutzt hatte.

Die US-Bundespolizei FBI will weitere E-Mails der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton untersuchen. In dem Brief von FBI-Chef James Comey an Abgeordnete heißt es, es seien im Zuge einer anderen Ermittlung weitere E-Mails von Clinton aufgetaucht, die vertrauliche Inhalte enthalten könnten. Es werde geprüft, ob dies für Clintons Fall eine maßgebliche Rolle spiele. Wie lange die Überprüfung dauern könne, sei unklar.

Wie mehrere Medien unter Berufung auf nicht näher genannte "informierte Kreise" berichten, stammten die Mails aber nicht von dem privaten Server, den Clinton während ihrer Zeit als US-Außenministerin genutzt hat und weswegen sie politisch unter Druck steht. Die "New York Times" stellte einen Zusammenhang zu Clintons Beraterin Huma Abedin und ihrem Ehemann Anthony Weiner her.

Für Clinton wäre ein Wiederaufflammen der E-Mail-Affäre kurz vor der Wahl ein Desaster. Denn die Frage ist, ob die Untersuchung bis zum Wahltag abgeschlossen ist und wenn ja, mit welchem Ergebnis. Wenn nicht, bleibt der Verdacht, sie habe gegen das Gesetz verstoßen.

Trump: "Endlich Gerechtigkeit"

Die sogenannte E-Mail-Affäre begleitet Clinton durch den gesamten Wahlkampf. Sie wickelte als US-Außenministerin ihren gesamten E-Mail-Verkehr von einem privaten Server in ihrem Keller ab, der nicht ausreichend verschlüsselt war. Das FBI bescheinigte ihr bereits, damit grob fahrlässig gehandelt zu haben, eine Straftat lag aber bislang nicht vor. Das FBI hatte seine Ermittlungen im Juli abgeschlossen und empfohlen, keine Anklage zu erheben.

Politisch waren die E-Mails aber immer wieder Thema, vor allem ihr republikanischer Konkurrent Donald Trump versucht, die Affäre für seinen eigenen Wahlkampf zu nutzen und drohte zuletzt, im Fall seines Wahlsieges einen Sonderermittler einzusetzen und den Fall neu aufzurollen. Zu der neuen Untersuchung sagte Trump dann auch: "Vielleicht wird jetzt endlich Gerechtigkeit geschehen."

Mit Informationen von Sabrina Fritz, ARD-Studio Washington

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 28. Oktober 2016 um 20:00 Uhr.