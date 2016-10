Es wurde heftig gestritten, mit Gefängnis gedroht und am Ende sogar gelobt. Doch über weite Strecken war das zweite TV-Duell zwischen Clinton und Trump eine Schlammschlacht. Erste Umfragen sahen die Demokratin vorn.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Nehmen wir das Gute vorweg: Sowohl Hillary Clinton als auch Donald Trump hatten in ihrer letzten Antwort beim TV-Duell etwas Positives über den anderen zu sagen: "Ich respektiere seine sehr fähigen Kinder und das sagt viel über Donald", formulierte Clinton ihr Kompliment sehr vorsichtig. "Sie gibt nicht auf. Das respektiere ich. Sie ist eine Kämpferin, auch wenn ich vielem, wofür sie kämpft, nicht zustimme", war auch Trump darum bemüht, nicht zu überschwänglich zu werden.

Dies war der einzige freundliche Moment in einer hitzigen Schlammschlacht namens Fernsehdebatte. Die restliche Zeit gingen die Spitzenkandidaten der Republikaner und Demokraten aufeinander los. Trump droht Clinton, einen Sonderermittler auf sie anzusetzen, sollte er Präsident werden. Sie feuert zurück. Beide schenken sich nichts: "Es ist gut, dass jemand mit dem Naturell von Trump nicht für unsere Gesetze verantwortlich ist", sagte Clinton. Trump warf ein: "Weil Du im Knast wärst."

Die Highlights des zweiten TV-Duells

10.10.2016







Trump: Video abhaken und angreifen

Dabei ging es anfangs vor allem um ein Video mit sexistischen Äußerungen von Trump, das kurz vor der Debatte bekannt geworden war. Die Rufe nach seinem Rücktritt waren in den letzten 24 Stunden nicht zu überhören, doch was tut Trump? Das Gegenteil. Er kämpft verbissen. Ihn hält es während der Debatte nicht auf dem bereitgestellten Stuhl. Trump tigert wie in einer Kampfarena auf und ab. Die Strategie seines Teams ist klar: Kurz Reue zeigen und dann schnell zu anderen Themen umlenken. Das macht Trump, und nach der Debatte schlägt sein ehemaliger Wahlkampfmanager Corey Lewandowski bei CNN in die gleiche Kerbe: "Warum reden wir immer noch darüber? Er hat sich doch entschuldigt. Ihr habt Hillary auch vom Haken gelassen, weil sie sich für die Nutzung eines privaten Email-Servers entschuldigt hat. Lassen wir das alles hinter uns."

Die Strategie der Clinton-Leute ist genauso offensichtlich: Das Video so lange wie möglich als Thema erhalten und damit auf Stimmenfang vor allem bei Frauen gehen. Obamas ehemaliger Berater David Axelrod: "Die Frage ist, ob die Entschuldigung überzeugend war. Er hat sich nicht bei den Frauen entschuldigt über die er in dem Video geredet hat. Er schien nicht besonders reumütig und hat dann schnell das Thema zu Bill Clinton und der Terrormiliz IS gewechselt."

TV-Duell Trump Clinton

10.10.2016







CNN: Clinton vorn

Auch wenn Trump bei inhaltlichen Fragen zu Steuern, Syrien oder Energiepolitik deutlich sicherer als bei der ersten Debatte war, scheint das im Licht des Skandalvideos zu verblassen. Clintons Plus: Sie hat keine Fehler gemacht, hat sich selbst bei den persönlichsten Attacken nicht provozieren lassen. Bei einer Blitzumfrage von CNN sahen sie nach der Debatte 57 Prozent der Befragten als Gewinnerin. Besonders bei den Frauen konnte sie punkten. Eine noch unentschlossene Wählerin erklärt, was diese Wahl so besonders macht: "Es ist anders als jede andere Wahl. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der wir eine Präsidentschaftswahl so sehr diskutiert haben wie diese. Das wird unser Leben verändern. Die Frage ist nur wie."

Wie sehr es Trump gelingt das Video wegzudiskutieren oder wie sehr es Clinton gelingt, Trumps sexistische Aussagen weiter im Gespräch zu halten, wird sich in Prozenten in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. 29 Tage sind es noch bis zur Wahl.

Billy Bush nach Skandalvideo suspendiert Das am Wochenende aufgetauchte Video aus dem Jahr 2005 mit sexistischen Äußerungen von Donald Trump hat Konsequenzen. Der in dem Mitschnitt ebenfalls auftauchende Moderator Billy Bush - ein Cousin des gescheiterten Präsidentschaftsbewerbers Jeb Bush - wurde von seinem Arbeitgeber NBC suspendiert. Auch er hatte Worte in den Mund genommen, die nicht gesellschaftsfähig sind. Bushs Vorgesetzter in der "Today"-Show bei NBC, Noah Oppenheim, begründete die Suspendierung in einem Schreiben an die Mitarbeiter. "Es gibt einfach keine Entschuldigung für Billys Wortwahl und sein Verhalten in dem Video", heißt es darin, wie die "New York Times" berichtet. Für wie lange die Beurlaubung sein wird, war zunächst nicht bekannt. Bush hatte sich

bereits am Freitag entschuldigt.