Ein Krieg, der dank autonomer Waffen keine Soldaten an der Front braucht: Was für einige Experten ideal klingt, beschreiben andere als Albtraum.

Roboter, die Menschen selbstständig töten, ohne dass jemand den Auslöser drückt: Das ist schon lange keine wilde Fantasie von Science-Fiction-Autoren mehr, sondern die reale Sorge von Militärstrategen. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen warnte, bald werde man Schwärme von Robotern sehen, die ein Land angreifen.

Diese Aussicht alarmiert Rechtsexperten. Denn so grausam Krieg ist - es gibt auch dafür internationale Regeln - und die Sorge ist, dass autonome Kampfroboter diese sprengen.

Ein Mensch soll über Leben und Tod entscheiden

Mary Ellen O'Connell ist Rechtsprofessorin an der Universität von Notre Dame. Sie fordert neue Regeln, um den Einsatz solcher Roboter zu begrenzen: "Was passiert, wenn Computer über die bisherige künstliche Intelligenz hinausgehen und wirklich lernen können? Wenn Nanotechnologie dazu kommt? Oder Hacker die Entwicklungen der Militärforscher auf den Kopf stellen?"

Für O'Connell ist wichtig, dass am Ende ein Mensch über Leben und Tod entscheidet - und nicht ein autonomes System, wie ausgeklügelt es auch immer sein könnte.

Diese Meinung teilen viele Experten. So riefen jüngst 50 Wissenschaftler zum Boykott einer südkoreanischen Universität auf, die mit einem Waffenhersteller an autonomen Systemen forschen will.

"Fragen Sie Ihre Familie und Freunde, was sie von Mörderrobotern halten", forderte O'Connell auf. "Keiner mag das, der Widerstand ist weit verbreitet."

Autonome Waffen als bestmöglicher Schutz

Charles Dunlap sieht das anders. Der frühere Major ist jetzt Rechtsprofessor an der Duke Universität im US-Bundesstaat North Carolina. Er stellt die Frage so: "Fragen Sie Freunde und Familie, was sie denken, wenn ihre Tochter in der Armee getötet würde - in einem Einsatz, den eine Maschine genauso effektiv und sicher hätte leisten können."

Dunlaps Argument: Traditionelle Regeln für Kriege, wie die Genfer Konvention, hätten auch schon andere Modernisierungsschritte ausgehalten. Es sei ein Irrtum, zu glauben, dass Soldaten im Stress des Krieges immer richtige Entscheidungen treffen - es gebe viele Fehler, betonte der Major: "Es mag in Zukunft unethisch und illegal sein, autonome Systeme nicht einzusetzen. Die Genfer Konvention verlangt von Kommandeuren, Kampfmethoden einzusetzen, die Zivilisten am besten schützen - und das können autonome Systeme sein."

Viele zivile Entwickler von Systemen mit künstlicher Intelligenz weigern sich, ihr Wissen für Kriegssysteme zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite haben Länder wie China die künstliche Intelligenz zu einem Schwerpunkt erklärt - und da geht es ganz klar auch um den militärischen Einsatz.

