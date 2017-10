Türken, die in die USA reisen wollen, benötigen ein Visum. Ab sofort dürfte es ihnen aber schwer fallen, eines zu bekommen. Denn die US-Botschaft bearbeitet die Anträge nicht mehr. Hintergrund ist offenbar die Festnahme eines Mitarbeiters des US-Konsulats in Istanbul.

Die US-Vertretungen in der Türkei schränken die Bearbeitung von Visa-Anträgen für die Vereinigten Staaten ein. Damit wird es türkischen Touristen und Geschäftsreisenden erheblich erschwert, in die USA zu reisen.

Wie die US-Botschaft in Ankara mitteilte, wurde die Bearbeitung türkischer Visa-Anträge mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Davon ausgenommen seien Einwanderungsanträge. Zur Begründung hieß es, "jüngste Ereignisse" ließen die US-Regierung daran zweifeln, dass die Sicherheit des Personals in US-Vertretungen in der Türkei gewährleistet sei.

Festnahme in Istanbul wohl Hintergrund

Damit bezog sich die Botschaft vermutlich auf die Festnahme eines türkischen Mitarbeiters im US-Konsulat in Istanbul. Der Mann, dem die türkischen Behörden vorwerfen, der Gülen-Bewegung anzugehören, wurde am Mittwoch wegen Spionage und Umsturzversuchs angeklagt. Die US-Botschaft wies die Anschuldigungen als "grundlos" zurück.

Die türkische Regierung hält Fetullah Gülen für den Drahtzieher des gescheiterten Putschs vom vergangenen Sommer, was der Geistliche bestreitet. Gülen lebt in den USA im Exil.