Das US-Einreiseverbot wird zunächst nicht wieder in Kraft gesetzt, Trumps Gegner jubeln. Doch das Urteil ist nur ein Teilerfolg. Das Berufungsgericht verlangt bis Montag weitere Informationen, die juristische Hängepartie geht weiter.

Von Sabrina Fritz, ARD-Studio Washington

Es ist nur ein Teilerfolg für die Gegner des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Das Berufungsgericht hat noch nicht endgültig entscheiden, es verlangt weitere Informationen von der Regierung und dem Bundestaat Washington bis Montagnachmittag.

Die drei Richter haben sich nur geweigert, das Einreiseverbot sofort wieder in Kraft zu setzen. Damit können Menschen mit gültigen Visa aus dem Iran, Irak oder Syrien weiter in die USA einreisen, doch die juristische Hängepartie um das Einreiseverbot geht weiter.

"Unzulässige Einmischung"

Das Justizministerium hatte argumentiert, die beiden Bundesstaaten Washington und Minnesota hätten kein Recht gehabt, den Erlass des Präsidenten zu stoppen. "Der Regierung das Recht zu nehmen, Fremden für einen begrenzten Zeitraum die Einreise zu verweigern, um die nationale Sicherheit zu schützen", stelle "eine unzulässige Einmischung in die Regierungspolitik dar", so das Argument der Regierung.

Es wird also in dieser Entscheidung um zwei grundsätzliche Dinge gehen. Was wiegt schwerer: das Recht der Regierung, Entscheidungen zu treffen oder der Verfassungsgrundsatz, dass alle Menschen gleich sind?

Trump gab sich am Wochenende in seiner Ferienresidenz in Florida noch siegessicher: "Wir werden siegen, für die Sicherheit des Landes", sagte er. Am Ende wird wohl das Verfassungsgericht entscheiden müssen.

Dort sind die Kräfteverhältnisse anders als jetzt beim Berufungsgericht in San Francisco. Es gilt als eines der liberalsten im ganzen Land. Die meisten Richter wurden von demokratischen Präsidenten ernannt. Sollte der Fall vor dem Supreme Court landen, wäre das Kräfteverhältnis Demokraten zu Republikanern 50 zu 50. Der neue konservative Verfassungsrichter, den Trump ausgewählt hat, ist noch nicht ernannt.

Mit ihrem Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten Ländern liefert sich also die neue Regierung nach zwei Wochen im Amt einen Machtkampf mit der Justiz. Richter James Robat aus Seattle hatte am Freitagabend entschieden, dass das Einreiseverbot dem Bundesstaat massiven Schaden zufügt und deshalb sofort gestoppt werden muss.

Menschen beeilten sich, in die USA einzureisen

Das US-Außenministerium setzte daraufhin die Visa wieder in Kraft. 60.000 bis 100.000 Menschen waren davon betroffen. Rund um den Globus stiegen Studenten, Eltern und Geschäftsleute aus dem Iran, Irak, Yemen oder Somalia ins Flugzeug, um so schnell wie möglich in die USA zu gelangen. Sie wurden an den Flughäfen mit Jubel empfangen.

Trump hatte auf das Gerichtsurteil mit wütenden Tweets reagiert. Er sprach von einem "sogenannten Richter" und twitterte: "Der Richter öffnet unser Land für potentielle Terroristen und andere, die nicht das Beste für uns im Sinn haben. Schlechte Menschen sind sehr glücklich."

Er verbrachte das Wochenende in Florida in seiner Sommerresidenz Mar-a-Lago. Rund um die luxuriöse Ferienanlage trafen Trumps Gegner und Anhänger aufeinander. "Er macht genau das, was er gesagt hat und was ich will, das er tut," sagte ein Anhänger.

Weltweite Proteste gegen Trump

In Washington D.C., London, Paris und Florida gab es aber auch Proteste gegen den US-Präsidenten und seine umstrittene Politik: "Wenn er die ganze Nacht twittert, drückt er auch irgendwann den Atomknopf und das wäre das Ende der Zukunft unserer Kinder."

Für Tausende Menschen mit gültigen Visa bleibt damit die Unsicherheit bestehen, ob sie in den nächsten Tagen in die USA einreisen können oder nicht. Noch ist das Tor offen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 05. Februar 2017 um 11:00 Uhr.