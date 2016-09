Kurz vor dem Ende der vereinbarten einwöchigen Waffenruhe in Syrien droht die Lage zu eskalieren. Die Kämpfe nehmen zu, Hunderttausende warten auf humanitäre Hilfe. Der vermutlich versehentliche Angriff der USA auf syrische Soldaten belastet das Verhältnis zu Russland schwer.

In Syrien droht die zwischen der Regierung und den Rebellen vereinbarte Waffenruhe bereits nach einer Woche zu scheitern. Einerseits sind die Kämpfe nach Angaben von Beobachtern deutlich intensiver geworden: Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Nachmittag von Kampfjets, die die Großstadt Aleppo angegriffen hätten. Mehrere Stadtbezirke seien getroffen worden, offenbar habe es Verletzte gegeben. Andererseits belastet der Tod Dutzender syrischer Soldaten bei einem vermutlich versehentlichen US-Luftangriff das Verhältnis zwischen den USA und Russland schwer.

Auch eine Woche nach Inkrafttreten der Feuerpause konnte keine humanitäre Hilfe an Hunderttausende notleidende Menschen verteilt werden. Das russische Außenministerium erklärte, die Vereinbarungen zur Waffenruhe und zum gemeinsamen Kampf gegen Terrorgruppen in Syrien seien in Gefahr. Am Montag müsste eigentlich die nächste Stufe der Vereinbarung zwischen den USA und Russland umgesetzt werden. Sie sieht vor, dass die USA und Russland gemeinsam und koordiniert gegen Terrorgruppen wie den "Islamischen Staat" (IS) vorgehen.

Bei dem Angriff am Samstagnachmittag starben mindestens 62 Soldaten, nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren es sogar mindestens 90 Menschen. Mehr als 120 weitere wurden demnach verletzt, als Kampfjets der internationalen Koalition mehrere Positionen des syrischen Militärs nahe der Stadt Dair as-Saur im Osten des Landes angriffen.

Die US-Regierung äußerte ihr "Bedauern". Die Piloten seien davon ausgegangen, dass sie Stellungen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) angriffen, teilte das Pentagon mit. Außerdem seien russische Stellen vorab informiert worden, dass Kampfflugzeuge der Koalition in dem Gebiet operieren würden, erklärte Pentagon-Sprecher Peter Cook. Dagegen seien keine Bedenken geäußert worden. Das US-Zentralkommando verwies auf die "komplexe" Situation in Syrien mit verschiedenen militärischen Kräften und Milizen in nächster Nähe zueinander. Der Angriff sei sofort abgebrochen worden, als Russland die Koalition auf den Fehler aufmerksam gemacht habe.

"Verbrecherische Schlamperei"

Russland rief als Reaktion auf den Angriff eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates ein und warf den USA in einer Mitteilung vor, "an der Grenze zwischen verbrecherischer Schlamperei und direkter Rücksichtnahme auf IS-Terroristen" gehandelt zu haben. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, bezichtigte Russland der Effekthascherei. "Selbst nach russischen Standards ist die Nummer auf einzigartige Weise zynisch und scheinheilig", sagte Power. Dabei war die ausgehandelte Waffenruhe bereits zu Beginn des Wochenendes äußerst zerbrechlich.

Es kommen keine Hilfslieferungen nach Aleppo, also helfen sich die Menschen irgendwie selbst - etwa, indem sie selbst Benzin aus Plastik herstellen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte verzeichnete heftige Kämpfe im ganzen Land. In Dschubar, einem Vorort der Hauptstadt Damaskus, habe sich die syrische Regierung schwere Gefechte mit Aufständischen geliefert. Zudem habe sie weiter Luftangriffe gegen Rebellenstellungen in den Provinzen Hama und Aleppo geflogen.

Die Hilfskonvois der Vereinten Nationen saßen unterdessen weiter an der türkischen Grenze fest. Es sei "frustrierend", sagte ein Sprecher der UN-Nothilfeorganisation Ocha. Die LKW mit Lebensmitteln für die umkämpfte Stadt Aleppo warteten immer noch auf grünes Licht.