Unstrittig ist: Bei dem US-Luftangriff auf Stellungen der syrischen Armee sind mindestens 62 Soldaten getötet werden. Was aber steckt hinter dem Bombardement? Die USA, die syrische Regierung und die Rebellen haben jeweils ihre eigene Theorie.

Von Björn Blaschke, ARD-Studio Kairo

Das US-Bombardement der syrischen Stellung im Osten des Landes beschäftigt die syrischen Medien an erster Stelle. Die Nachrichtenagentur Sana berichtet von zwei Protestbriefen, die die Regierung in Damaskus an die Vereinten Nationen und den UN-Generalsekretär geschickt hat. Den Schreiben zufolge sind die von fünf US-Kampfflugzeugen geflogenen Attacken ein ernstzunehmender Angriff auf Syrien und seine Streitkräfte.

Die USA behaupten, die Piloten hätten angenommen, dass sie eine Stellung des selbsternannten "Islamischen Staates" (IS) bombardierten. Das syrische Außenministerium hingegen unterstellt den USA, sie hätten vorsätzlich gehandelt und wissentlich den Tod von syrischen Soldaten in Kauf genommen.

Die USA - ein Freund des IS?

Im syrischen Fernsehen wurde am Vormittag eine Erklärung des Außenministeriums in Damaskus verlesen. In ihr heißt es, die USA und der IS arbeiteten zusammen. Der Angriff der amerikanischen Luftwaffe auf Stellungen der syrischen Armee sei ein Beweis dafür, dass die USA und ihre Verbündeten den IS und andere bewaffnete Terrorgruppen unterstützten.

Tatsächlich sind die Kämpfer des IS und anderer militanter islamistischer Gruppen von den UN zu Terroristen erklärt worden. Auf Grundlage dessen sind auch sie von der Feuerpause, die die USA und Russland für Syrien vereinbart hatten, ausgenommen. Im Prinzip dürfen alle, die am syrischen Krieg beteiligt sind, den IS und die Nusra-Front, die sich unlängst in Dschabhat Fatah al-Scham umbenannte, bekämpfen.

Die USA - ein Freund des Iran?

Doch während die Verschwörungstheorie der Führung in Damaskus den USA unterstellt, mehr oder weniger geheim mit den Terroristen zusammenzuarbeiten, haben die ihre eigene Verschwörungstheorie: Der Anführer der ehemaligen Nusra-Front erklärte in einem Interview im Nachrichtensender Al Dschasira, dass die USA, Assad, Russland und der schiitische Iran zusammenarbeiteten - gegen alle sunnitischen Muslime.

Diese, so Abu Mohammed al-Jolani, kämpften "um ihre Existenz. Wir kämpfen nicht mehr, um Dörfer und Städte zu verteidigen, sondern um zu überleben." Er fügte hinzu: "Wenn der schiitische Plan gegen die Sunniten in Syrien erfolgreich ist, wird das alle Sunniten in der gesamten Region treffen!"

Es kommen keine Hilfslieferungen nach Aleppo, also helfen sich die Menschen irgendwie selbst - etwa, indem sie selbst Benzin aus Plastik herstellen.

Und denkt jemand an die Bevölkerung?

Fragt sich, wer sich gegen die Bevölkerung verschworen hat; wer dafür sorgt, dass die Hilfslieferungen der Vereinten Nationen nicht zu den gut 500.000 Syrern gelangten, die im ganzen Land von Belagerungsringen eingeschlossen sind. Die Gegner von Präsident Assad behaupten, seine Leute blockierten die Hilfslieferungen.

Die Nachrichtenagentur Sana hingegen zitiert eine Quelle im syrischen Außenministerium: Ihr zufolge gebe es immer mehr unkorrekte Stellungnahmen im Ausland, wenn es um die Hilfslieferungen geht. Syrien komme seinen Verpflichtungen nach, um die Bedürfnisse des gesamten Volkes zu erfüllen. So leiste die Führung in Damaskus was notwendig ist, um die Hilfslieferungen im ganzen Land zu ermöglichen.

Das gelte auch für die gut 250.000 Menschen, die in Ost-Aleppo eingekesselt sind. Es seien vielmehr bewaffnete Banden, die die Zugangsstraße nach Aleppo immer wieder unter Beschuss nähmen.

Und auch das gehört zur Realität von Aleppo: ein schicker Hotel-Pool in einem von der Regierung kontrollierten Stadtviertel.