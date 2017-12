US-Kongress Senat billigt Trumps Steuerreform

Der US-Senat hat die Steuerreform von Präsident Trump abgesegnet. Im US-Repräsentantenhaus muss die Abstimmung wegen Verfahrensfehlern wiederholt werden. Die Republikaner sehen das entspannt: Reine Formsache, das Vorhaben sei nicht gefährdet, hieß es.

Der US-Senat hat die größte Steuerreform seit mehr als 30 Jahren verabschiedet. Mit einer knappen Mehrheit votierten die Senatoren für den Entwurf der Republikaner. Die 48 Senatoren der demokratischen Fraktion stimmten geschlossen dagegen.

US-Präsident Donald Trump steht damit unmittelbar vor der größten Errungenschaft seiner bisherigen Amtszeit. Bevor er das Gesetz unterzeichnen kann, muss allerdings das Repräsentantenhaus noch einmal darüber abstimmen.

Repräsentantenhaus stimmte Reform zu

Die erste Kammer des Kongresses hatte das Paket bereits am Dienstag Nachmittag verabschiedet, allerdings verstießen mehrere Passagen gegen Verfahrensregeln des Senats. Der unabhängige Senator Bernie Sanders, der die Demokraten unterstützt, hatte von drei Punkten in der Steuerreform gesprochen, die gegen die Regeln verstießen. Sie wurden gestrichen, sodass eine neue Abstimmung notwendig ist, weil beide Kammern einen identischen Entwurf annehmen müssen. Es gilt aber als sicher, dass das Repräsentantenhaus den Entwurf heute Vormittag (Ortszeit) erneut beschließen wird. In der ersten Abstimmung war die Reform mit 227 zu 203 Stimmen verabschiedet worden.

Trumps "Weihnachtsgeschenk"

Im Mittelpunkt des 500 Seiten starken Papiers steht eine massive Senkung der Ertragssteuer für Unternehmen von bisher 35 auf 21 Prozent - und damit unter den Schnitt der Industriestaaten von 22,5 Prozent. Die Demokraten und andere Kritiker sehen in der Reform vor allem ein Projekt für die Reichen. Bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus verweigerten zwölf Abgeordnete aus Trumps Republikanischer Partei ebenso wie alle Mitglieder der Demokratischen Partei ihre Zustimmung.

Trump selbst bezeichnet die Steuerreform als "Weihnachtsgeschenk" für die US-Bürger. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, sprach von einer "historischen Steuerreform". Heute gebe man den Amerikanern ihr Geld zurück.

US-Senat stimmt für Trumps Steuerreform

Gabi Biesinger, ARD Washington

