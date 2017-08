Russland muss sein Konsulat in San Francisco schließen. Das verfügte das US-Außenministerium. Als Grund nannte ein Sprecher den "Grundsatz der Ausgewogenheit" - Moskau hatte zuvor Hunderte US-Diplomaten zur Ausreise aufgefordert.

Die USA haben im diplomatischen Streit mit Russland die Regierung in Moskau aufgefordert, ihr Konsulat in San Francisco zu schließen. Das teilte das US-Außenministerium in Washington mit. Zudem wurde Russland aufgefordert, eine diplomatische Kanzlei in Washington und eine konsularische Abteilung in New York zu schließen.

Washington muss Diplomaten aus Russland abziehen

Die US-Regierung reagierte damit auf den Schritt Russlands, Hunderte US-Diplomaten auszuweisen. Der Kreml hatte Amerika aufgefordert, die Zahl seiner diplomatischen Mitarbeiter in Russland um insgesamt 755 Mitarbeiter zu verringern. Damit wären nur noch 455 US-Diplomaten in Russland tätig - was der Zahl des Personals in den russischen Vertretungen in den USA entspräche. Am Freitag läuft die Frist zur Ausreise der US-Diplomaten ab. Die Maßnahme war eine Reaktion auf neue US-Sanktionen gegen das Land.

"Wir glauben, dass diese Aktion ungerechtfertigt und nachteilig für die Beziehungen beider Länder war", heißt es in der Stellungnahme von Ministeriumssprecherin Heather Nauert in Bezug auf die Ausweisung von US-Diplomaten. Die Entscheidung folge "dem Grundsatz der Ausgewogenheit". Nun würden jedem Land drei Konsulate im jeweils anderem Land bleiben. Die USA hätten jedoch auf eine volle Angleichung verzichtet, um die Abwärtsspirale zu stoppen.