Abstimmung über Obamacare Diagnose ungewiss

Bleibt Obamacare oder nicht? Darüber soll der US-Kongress eigentlich in ein paar Stunden abstimmen. Doch die Republikaner stehen bei Weitem nicht geschlossen hinter den Plänen von US-Präsident Trump. Kippen seine eigenen Reihen eines seiner Hauptwahlversprechen?

Es sind keine leichten Tage für US-Präsident Donald Trump. Erst der Druck durch die Ermittlungen gegen sein eigenes Wahlkampfteam wegen vermeintlicher Absprachen mit Russland und nun steht eines seiner Wahlkampfversprechen zusehends auf wackeligen Füßen: Das Ende von Obamacare - der Reform der Gesundheitsversorgung, die sein Vorgänger Barack Obama vor sieben Jahren auf den Weg gebracht hatte.

14 Millionen in einem Jahr ohne Versicherung?

Der US-Kongress soll in der kommenden Nacht (MEZ) darüber abstimmen, ob das neue Gesundheitssystem bleibt oder wieder abgeschafft wird. Im Kongress halten die Republikaner die Mehrheit, was Trump eigentlich den Rücken stärken sollte. Doch die Reihen seiner eigenen Partei sind tief gespalten - von Einigkeit über ein Aus für Obamacare kann keine Rede sein.

Befürworter von Obamacare kämpfen für den Erhalt des Gesetzes. Immer wieder kommt es zu großen Protestaktionen.

Das moderate Lager der Republikaner warnt vor den Folgen einer Abschaffung: Innerhalb eines Jahres drohten rund 14 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung zu verlieren, bis 2026 könnten es sogar rund 24 Millionen werden. Das haben Hochrechnungen des überparteilichen Haushaltsbüros des Kongresses ergeben. Zudem könnten Krankenkassen ihre Beiträge in die Höhe treiben, führen die moderaten Republikaner weiter an.

Die Erzkonservativen unter den Republikanern hingegen kritisieren Trumps Plan, der Obamacare ersetzen soll: Der American Health Care Act sieht freiwillige statt verpflichtende Krankenversicherungen vor, die dafür mit Steuernachlässen gefördert werden sollen. Das reicht dem erzkonservativen Flügel nicht, sie wollen keinen Mittelweg.

Damit kann Trump sich bei Weitem nicht mehr sicher sein, mit seinen Plänen im Kongress durchzukommen. Hochrechnungen zufolge kann er sich nur etwas mehr als 20 Abweichler in den eigenen Reihen leisten, da die Demokraten im Kongress aller Voraussicht nach geschlossen gegen die Abkehr von Obamas Gesundheitsreform stimmen werden.

Obama stellt sich hinter Gesundheitsversorgung

Obama selbst hatte kurz vor der Abstimmung nochmals für seinen Affordable Care Acts, wie Obamacare offiziell heißt, geworben: "Dank dieses Gesetzes sind jetzt 90 Prozent aller Amerikaner krankenversichert - die höchste Quote in unserer Geschichte", schrieb der Ex-Präsident in einer Mitteilung und führte die Kernpunkte nochmals an: kostenlose Impfungen für Kinder, ebenso seien Mammographien für Frauen kostenfrei. Kinder bis zu 26 Jahren seien über die Eltern noch mitversichert und Menschen mit einer Vorerkrankung dürften von einer Krankenkasse nicht mehr abgewiesen werden. Er forderte die Republikaner auf, an der Verbesserung des Gesetzes zu arbeiten, statt es zu zerschlagen.

Doch die Entscheidung, ob Obamacare nun bleibt oder der Vergangenheit angehört, könnte sich aufgrund der so zerstrittenen Lage verzögern. Pete Sessions, der Leiter für Verfahrensfragen im Kongress, stellte in Aussicht, dass die Abstimmung auf Montag verschoben werden könnte. Trump rührt trotzdem kurz vor dem möglichen Votum noch einmal die Werbetrommel: Er bestellte am Nachmittag den Freedom Caucus, zu dem konservative Republikaner zählen, zu einem Treffen ein.

Obamacare-Reform: Ringen um die Mehrheiten

