Fragen und Antworten Die USA, das Klima und der Paris-Vertrag

Sind die USA ein besonders großer "Klimasünder"? Könnten sie so einfach aus dem Pariser Klimavertrag aussteigen? Warum sollte Trump das wollen? Und was sieht der Vertrag eigentlich vor? tagesschau.de gibt Antworten auf einige zentrale Fragen.

Welchen Anteil am Ausstoß von Klimagasen haben die USA?

Die USA sind für rund 16 Prozent des weltweiten Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich, China hat hier einen Anteil von 28 Prozent. Absolut gesehen sind die USA damit "Klimasünder Nummer 2". Rechnet man den CO2-Ausstoß allerdings auf die Bevölkerungszahl um, ergibt sich ein anderes Bild: Ein US-Amerikaner produziert durchschnittlich etwa doppelt soviel CO2 wie ein Deutscher und weit mehr als ein Chinese. Die USA liegen damit - pro Kopf - an der unrühmlichen Spitze der großen Industrie- und Schwellenländer.

Wie hat sich der Ausstoß in den USA zuletzt entwickelt?

Trotz Wirtschaftswachstums ist der CO2-Ausstoß in den USA in den vergangenen drei Jahren nicht mehr gestiegen, sondern gesunken. Hauptgrund ist, dass Kohle in Kraftwerken durch Gas ersetzt wurde. Dies liegt zum einen an der Schiefergas-Förderung, dem sogenannten Fracking, das die Gaspreise hat sinken lassen. Gas setzt bei der Verbrennung weit weniger CO2 frei als Kohle. Zudem hatte der frühere Präsident Barack Obama schärfere Umweltauflagen für Kohlekraftwerke verhängt, so dass ältere Anlagen geschlossen wurden.

Was sieht der Pariser Klimavertrag im Kern vor?

Welchen US-Beitrag sieht der Pariser Klimavertrag vor?

Im UN-Vertrag von Paris wurden alle nationalen Pläne zum Klimaschutz gesammelt, sozusagen als Basis für weitere Anstrengungen. Die EU hat sich beispielsweise verpflichtet, bis 2030 rund 40 Prozent weniger CO2 zu produzieren als 1990. Die USA wollen ihren Ausstoß bis 2025 zwischen 26 und 28 Prozent im Vergleich zu 2005 reduzieren. Wichtigstes Instrument dafür ist der "Clean Power Plan" von Obama, der letztlich Kohlekraftwerke weiter aus dem Markt drängt.

Kann Trump über das Thema Geld Druck ausüben?

"Das ist im Grunde der zentrale Hebel, den Trump tatsächlich hat", sagt SWR-Umweltexperte Werner Eckert. Schon bei der weitgehend gescheiterten Klimakonferenz 2009 wurde vereinbart, dass ein "Green Climate Fund" aufgelegt wird. Im Kern geht es um Solidarität mit den armen Staaten auf der südlichen Halbkugel, die besonders vom Klimawandel betroffen sind. Ab 2020 soll aus öffentlichen und privaten Geldern jedes Jahr eine Summe von 100 Milliarden Dollar zur Verfügung stehen, damit diese sich gegen den Klimawandel wappnen können. Trump hat schon angekündigt, dass er diese Zahlungen nicht mehr leisten möchte. Fallen die USA als Geldgeber aus, kommen andere Industrieländer unter Druck. Werner Eckert, Leiter Umweltredaktion SWR, zur Klimaschutz-Debatte

Könnte Trump sofort aus dem Klimavertrag aussteigen?

Nein. Im Pariser Abkommen ist vertraglich festgeschrieben, dass es drei Jahre lang wirksam sein muss, bevor ein Staat kündigen darf. Es trat am 4. November 2016 in Kraft. Dann gibt es noch eine "Kündigungsfrist" von einem Jahr. Das würde bedeuten, dass die USA frühestens am 4. November 2020 aussteigen könnten. Der Termin läge dicht bei den nächsten Präsidentenwahlen in den USA. Sollte Trump nicht wiedergewählt werden, könnte ein neuer Präsident den Ausstieg also praktisch ignorieren. Bis dahin könnte Trump allerdings das Klimaabkommen in seinem Sinne beeinflussen. Denn viele Details sind in den kommenden Jahren noch zu regeln - und bis zu einem tatsächlich Ausstieg würden die USA da weiter mitreden. Die zweite, radikalere Möglichkeit wäre, die sogenannte Klimarahmenkonvention aufzukündigen, die Grundlage der UN-Klimadiplomatie. Das könnte Trump sofort machen, dann dauert es ein Jahr, bis der Austritt wirksam wird. Ob er dafür die Zustimmung des Senats bräuchte, könnte die US-Gerichte beschäftigen. Wer aus der Rahmenkonvention austritt, verlässt jedenfalls automatisch auch das Paris-Abkommen.

Warum sollte er dies wollen?

Er würde damit ein Versprechen aus dem Wahlkampf einlösen, in dem er den Rückzug aus dem Pariser Abkommen zugesagt hat. Bei vielen seiner Wähler dürfte das gut ankommen - zumal auch weite Teile seiner republikanischen Partei bezweifeln, dass es den vom Menschen verursachten Klimawandel überhaupt gibt. Unter den namhaften Experten gibt es allerdings kaum jemanden, der das anzweifelt. Und auch die Mehrheit der US-Bürger sieht das anders als Trump. In Umfragen sprachen sich zuletzt zwei Drittel der Amerikaner für einen Verbleib aus. Trump hatte im Wahlkampf auch versprochen, dass die Abkehr vom Klimaschutz Jobs in den USA schaffen würde - etwa in der Kohleindustrie. Die meisten Experten sind sich allerdings einig, dass dies allenfalls kurzfristig gelingen könnte. Denn Grund für den Niedergang der Kohle in den USA war nicht die Politik Obamas, sondern die Veränderung am Energiemarkt, auf den die Politik nur begrenzt Einfluss hat. Erneuerbare Energien sind nicht nur umweltfreundlich, sondern in den vergangenen Jahren deutlich kostengünstiger und wettbewerbsfähiger geworden. Zudem ist die US-Kohleindustrie in weiten Teilen marode. Es wären also hohe Investitionen nötig. Ob sich dafür Geldgeber finden, ist fraglich.

Wie sicher ist es, dass Trump tatsächlich aussteigt?