US-Präsident Trump wird von seinem "Raus aus dem Atomdeal" kaum abrücken, davon ist sein französischer Amtskollege Macron überzeugt. Doch immerhin bestehe ja die Hoffnung auf eine Neuauflage des Abkommens.

Immer wieder hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dafür geworben, das Atomabkommen mit dem Iran beizubehalten. Zuletzt unterstrich er seine Ansicht vor den Abgeordneten des US-Kongresses. Doch an ein Fortbestehen des derzeit geltenden Abkommens glaubt der französische Staatschef nicht so recht.

Lieber neues Abkommen als gar keines

Natürlich sei er in die Entscheidungen von Donald Trump nicht "eingeweiht", er rechne aber damit, dass der US-Präsident die aktuelle Vereinbarung "aus innenpolitischen Gründen" aufkündigen werde, sagte Macron zum Abschluss seines Aufenthaltes in Washington. Immerhin habe Trump das bereits im Wahlkampf um das Präsidentenamt versprochen und es sei nicht seine Aufgabe, sagte Macron weiter, Trump von seinen Zusagen abzubringen.

Er versuche, zu zeigen, "dass das Abkommen Sinn ergibt", betonte Macron. Darum setze er auch darauf, dass ein neues Abkommen ausgehandelt werden könne, in dem Teile des derzeitigen übernommen würden. Dazu hatte sich Trump grundsätzlich bereit erklärt. Für Macron ist diese Zusage schon mal ein Fortschritt, immerhin verhindere sie den "Fall in völlige Ungewissheit".

Ölpreise legen zu

Macrons Skepsis machte sich laut Branchenexperten am Morgen bereits auf dem Ölmarkt bemerkbar: Die Preise stiegen an. So kostete etwa ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 74,45 US-Dollar - ein Plus von 45 Cent. Der Preis der US-Sorte West Texas Intermediate stieg um 32 Cent auf 68,37 Dollar pro Fass. Die Anbieter fürchten im Falle eines Austritts der USA aus dem Abkommen neue Sanktionen gegen den Iran, etwa die Einschränkung des Ölimports.

Rund zwei Wochen für Trumps Entscheidung

Trump hatte wiederholt gedroht, die USA würden aus dem Abkommen aussteigen. Es sei ein "schlechter Deal", der dem Iran zu viele Zugeständnisse mache und zu wenig Anforderungen stelle. Zudem wirft Trump dem Iran vor, den Terror und damit auch den Konflikt im Nahen Osten zu fördern.