Die USA hat neun Iraner und eine iranische Institution angeklagt: Die Verdächtigen sollen durch Hackerangriffe weltweit Daten gestohlen haben. Betroffen waren laut Justizministerium vor allem Universitäten.

Die USA beschuldigen neun Iraner, über Jahre weltweit Hunderte Universitäten gehackt zu haben. Das Justizministerium hat gegen die mutmaßlichen Täter und die Organisation, für die sie gearbeitet haben sollen, Anklage erhoben. US-Vize-Justizminister Rod Rosenstein kündigte an, seine Behörde werde die "feindlichen Akteure" unbarmherzig verfolgen, die versuchten, von "Amerikas Ideen zu profitieren".

Fremde Innovationen für iranische Forschung?

Die Verdächtigen sollen für das sogenannte Mabna Institut gearbeitet haben. Ziel der Organisation ist es laut US-Justiz, durch Cyberangriffe "wertvolle Daten" und "geistiges Eigentum" zu stehlen und diese vor allem Forschungseinrichtungen im Iran und der Militärmiliz der iranischen Revolutionsgarden zuzuspielen. Das Mabna Institut habe sowohl Verträge mit der Regierung des Iran, aber auch mit privaten Konzernen geschlossen.

US-Vize-Justizminister Rod Rosenstein sprach von "feindlichen Akteuren".

Der Angriff habe vermutlich 2013 begonnen und bis zum vergangenen Dezember angedauert. Die USA werfen den Angeklagten vor, das Netz von mehr als 300 Hochschulen in 21 Ländern infiltriert zu haben, dazu sollen 144 US-Universitäten zählen. Auch Institute in Deutschland seien betroffen. Ebenso hätten die Verdächtigen Unternehmen und Regierungsbehörden der USA gehackt. Insgesamt sollen die Iraner dabei mehr als 31 Terabyte an Daten von mehr als 8000 Konten von Universitätsprofessoren gestohlen haben.

Angeklagten droht in 100 Ländern Auslieferung

Alle angeklagten Iraner seien zur Fahndung ausgeschrieben. Das US-Ministerium vermutet, dass sich alle Verdächtigen im Iran aufhalten. Sollten sie das Land verlassen, drohe ihnen in mehr als 100 Staaten die Auslieferung in die USA.

Die USA haben bereits Sanktionen gegen die Iraner und das Mabna Institut verhängt. Von den Strafmaßnahmen ist ein weiterer iranischer Bürger betroffen, gegen den jedoch keine strafrechtlichen Maßnahmen ergriffen wurden. Vermögen der Personen oder der Organisation in den USA werden eingefroren, außerdem dürfen US-Bürger oder -Unternehmen keine Geschäfte mit den Angeklagten betreiben.

