Er hält ihn für einen schlechten Deal - dennoch deutet vieles darauf hin, dass US-Präsident Trump das Atomabkommen mit dem Iran heute nicht kippen wird. Doch er wird den Vertrag einmal mehr in Frage stellen. Was kritisieren die USA und welche Maßnahmen könnte Trump ergreifen?

Die IAEA und auch Fachleute innerhalb der US-Regierung bescheinigen dem Iran, alle Verpflichtungen des Atomabkommens zu erfüllen. Auch Verteidigungsminister Jim Mattis plädierte offen für einen Verbleib im Abkommen. Trump wirft dem Iran dennoch vor, gegen den "Geist" der Atomvereinbarung zu verstoßen. Doch seine Kritik richtet sich größtenteils gegen Aktivitäten des Iran, die nichts mit der Atomvereinbarung zu tun haben - etwa gegen das iranische Raketenprogramm. Teheran hatte zuletzt im September Mittelstreckenrakete getestet. Zudem geht es um die Rolle Teherans in den Konflikten in Syrien, im Jemen und im Irak. In Syrien unterstützt der Iran die Regierung von Baschar al Assad, im Jemen und Iran fördert sie schiitische Milizen, im Libanon die israelfeindliche Hisbollah.

Es wird davon ausgegangen, dass Trump die iranischen Revolutionsgarden auf die Liste der Terrororganisationen setzt. Dies könnte massive wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Garden sind nicht nur der mächtigste Zweig der Sicherheitsbehörden in der Islamischen Republik, sondern ihnen untersteht auch ein gigantisches Unternehmens-Imperium. An der Mehrzahl der Firmen im Iran sind sie zumindest beteiligt.

Wenn die USA den Vertrag aufkündigten, sei das Abkommen am Ende, sagte der Sprecher des iranischen Parlaments, Ali Laridschani. Ein solcher Schritt könnte zu einem "globalen Chaos" führen. Selbst wenn es so weit nicht kommt: Für den Iran wäre es ein Schlag ins Gesicht, falls Trump das Abkommen nicht zertifiziert. Trump würde vor allem den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani schwächen, der als relativ liberal gilt. Die Iraner hatten ihn in der Hoffnung gewählt, dass er die wirtschaftliche Lage in dem unter jahrelangen Sanktionen leidenden Land verbessert. Kann er dieses Versprechen nicht wahr machen, dürfte dies den Hardlinern neuen Auftrieb geben. Der iranische Rial hat wegen der Unsicherheit über die Zukunft des Abkommens bereits an Wert gegenüber dem Dollar verloren. Zugleich riskieren die USA mit einem Ausstieg auch, dass der Iran sein Atomprogramm wieder aufnimmt.