Der Sturm "Harvey" verliert zwar an Kraft, doch seine Folgen sind schwerwiegend: In einer Chemiefabrik nahe Houston kommt es zu Explosionen. Und durch die Überflutung in den Städten könnten sich Krankheiten ausbreiten.

Von Gabi Biesinger, ARD-Studio Washington

"Breaking News" am frühen Morgen in Texas, als aus einem Chemiewerk des französischen Konzerns Arkema in Crosby, nördlich von Houston, plötzlich Flammen schlagen und schwarzer Rauch aufsteigt. Ein gutes Dutzend Polizisten klagen nach dem Einatmen des Qualms über Beschwerden.

"Nur ein gewöhnliches Feuer"

Die Explosionen kamen nicht unerwartet. Seit Freitag hatte das Gelände der Chemiefirma unter Wasser gestanden. Am Sonntag fielen die Kühlanlagen aus. Gestern wurden daraufhin vorsorglich alle Menschen im Umkreis von zwei Kilometern in Sicherheit gebracht. Arkema hatte selbst gewarnt: Sobald das organische Peroxid zur Plastikherstellung sich erwärme, könne es zu Explosionen und Bränden kommen.

Rich Rennard von der Betreiberfirma bemühte sich auf einer Pressekonferenz aber zu erklären, dass der Rauch ungefährlich sei: "Wir haben keinen Ausstoß von Chemikalien, es ist bloß ein Feuer. Der dabei entstehende Qualm kann Augen und Lungen reizen, wenn man ihn einatmet. Es ist aber nicht mehr als ein ganz gewöhnliches Feuer."

Explosionen in Chemiewerk nahe Houston

tagesschau 17:00 Uhr, 31.08.2017, Verena Bünten, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-323419~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Man sei mit den Behörden übereingekommen, dass die Flammen ausbrennen zu lassen. Es könne nach wie vor zu weiteren chemischen Reaktionen kommen. Alle möglichen Betroffenen seien jedoch aus der Gefahrenzone gebracht worden. "Durch die weiteren Brände wird niemand mehr gefährdet", betonte Rennard.

Notversorgung für Millionen Menschen

In Louisiana traten in einigen Gegenden Flüsse über die Ufer. Straßen mussten gesperrt werden. Gouverneur John Edwards erklärte, die Lage sei ernst, aber man stehe bislang besser da als befürchtet.

Obwohl Harvey an Stärke verloren hat, kämpfen die texanischen Städte Port Arthur und Beaumont an der Grenze zu Louisiana weiter mit steigendem Wasser - hier fielen innerhalb von 24 Stunden 66 Zentimeter Regen. In Beaumont ist die Wasserversorgung zusammengebrochen, nachdem die zentrale Pumpanlage dem Druck eines angeschwollenen Flusses nachgegeben hatte. Die Versorgung kann wohl erst wieder hergestellt werden, wenn der Wasserpegel sinkt.

Die Katastrophenhilfe FEMA habe Beaumont derzeit besonders im Blick, erklärt der Direktor der Behörde, Brock Long. In der Stadt seien Trinkwasserausgabestellen eingerichtet worden. Im gesamten Katastrophengebiet stellt die FEMA derzeit täglich drei Millionen Mahlzeiten zur Verfügung und die Tendenz steigt.

"Mehr als 10.000 Menschen sind alleine von Bundesbehörden gerettet worden. Dazu kommen die vielen freiwilligen Retter. Ich möchte noch einmal ausdrücklich loben, wie Menschen sich nachbarschaftlich in dieser Situation in ganz Texas gegenseitig helfen", sagte Long.

Wassermassen bergen auch Gesundheitsrisiko

Auch im überfluteten Houston ist Entspannung nicht in Sicht, obwohl der Regen dort aufgehört hat. Geschätzt ein Drittel der Millionenstadt steht unter Wasser. Und das wird nun, fast eine Woche, nachdem die dreckige Brühe sich in den Straßen gesammelt hat, zu einer Gesundheitsgefahr, warnt Anthony Fauci vom Nationalen Institut für Allergien und Infektionen. "Wenn die Menschen dem Wasser, das sich mit Abwässern vermischt hat, ausgesetzt sind, werden sie von allen möglichen Bakterien befallen und können Durchfall bekommen. Das ist für viele harmlos, aber für ältere, kranke und schwache Menschen kann das gefährlich werden", betonte Fauci.

Die US-Marine hat angekündigt, die Schiffe "USS Kearsarge" und "USS Oak Hill" vor die Küste von Texas zu schicken. Sie sollen die Behörden bei den Bergungs- und Rettungsarbeiten unterstützen. US-Vizepräsident Mike Pence wird Texas einen Besuch abstatten. Am Dienstag war bereits Präsident Donald Trump in Texas gewesen. Am Wochenende will Trump zum zweiten Mal in das betroffene Gebiet nach Texas reisen.

Harvey und die Folgen: Explosionen in Chemiefabrik

Gabi Biesinger, ARD Washington

31.08.2017 18:21 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.