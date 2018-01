Touristenattraktionen wie die Freiheitsstatue mussten schon schließen. Noch bevor die Folgen des "Shutdown" die USA ab Montag voll treffen, planen die Republikaner im Senat eine weitere Abstimmung.

Im US-Haushaltsstreit machen die Republikaner im Senat Druck, um bis Montagmorgen eine Lösung zu finden. Für heute sind weitere Verhandlungen vorgesehen. Am Montag um 1.00 Uhr Ortszeit soll dann über einen Gesetzentwurf des republikanischen Mehrheitsführers im Senat, Mitch McConnell, abgestimmt werden. Dieser würde die Finanzierung der US-Behörden bis zum 8. Februar gewährleisten und den seit Samstag geltenden Shutdown aufheben, der andernfalls in den kommenden Tagen die Regierungsbehörden in weiten Teilen des Landes lahmlegen würde.

Aufgrund der verhärteten Fronten zwischen Republikanern und Demokraten zeichnet sich bislang aber keine schnelle Lösung ab. Die Demokraten sagten, sie hätten genügend Stimmen, um den Entwurf McConnells zu blockieren.

Streit über Militär und Einwanderungspolitik

Zentraler Streitpunkt in dem Konflikts ist der harte Kurs von US-Präsident Donald Trump in der Einwanderungspolitik. Die Demokraten halten an ihrer Forderung fest, dass eine Einigung auf einen Übergangshaushalt bis zum 8. Februar mit dem Abschiebeschutz junger Migranten, die als Kinder illegal in die USA kamen, verbunden werden muss. Die Republikaner wollen hingegen nicht über Einwanderungsthemen verhandeln, bevor die Demokraten ihre Einwilligung in den Zwischenetat gegeben haben. Neben dem Abschiebeschutz wollen die Demokraten auch mehr Mittel für den Wiederaufbau nach Naturkatastrophen sowie mehr Geld zur Bekämpfung der Opioidkrise durchsetzen. Ein weiterer Streitpunkt zwischen Republikanern und Demokraten ist die Höhe der Militärausgaben.

Haushaltssperre in den USA in Kraft getreten

tagesthemen 23:15 Uhr, 20.01.2018, Stefan Niemann, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-367417~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Zwangsurlaub für Hunderttausende

Nach Scheitern der Verhandlungen im Senat am Freitagabend trat die Haushaltssperre in Kraft. Hunderttausende Mitarbeiter im öffentlichen Dienst müssen wegen der Haushaltssperre vorerst in einen unbezahlten Zwangsurlaub gehen. Die volle Wirkung des Shutdowns dürfte die Bevölkerung ab Montag zu spüren bekommen. Touristenattraktionen wie die Freiheitsstatue in New York und einige berühmte Museen sind bereits geschlossen. US-Soldaten werden aber weiter auf ihren Posten bleiben und auch die Post wird nach wie vor ausgeliefert. Staatsanwälte, FBI und andere Behörden gehören zu jenen Teilen des US-Verwaltungsapparats, die als unverzichtbar gelten.

Das Repräsentantenhaus hatte am Donnerstag für eine Übergangsfinanzierung bis zum 16. Februar gestimmt, aber der Senat lehnte den Kompromiss in der Nacht zum Samstag ab. Die Republikaner verfügen dort nur über eine knappe Mehrheit von 51 der 100 Sitze und kamen bei der Abstimmung lediglich auf 50 Stimmen. Nötig für die Annahme des Übergangshaushalts sind 60 Stimmen.

Folgen der Haushaltssperre Nach der Haushaltssperre in den USA ist die Arbeit der Regierungsbehörden weitgehend lahmgelegt. Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes können in Zwangsurlaub geschickt oder vorübergehend freigestellt werden. Dazu gehören unter anderem: Mitarbeiter von Nationalparks, Finanzbehörden und Sozialdiensten.



Zu den vom "Shutdown" ausgenommenen Bereichen zählen etwa die Bundespolizei FBI, der Geheimdienst NSA oder die Transportsicherheitsbehörde TSA. Auch die rund 1,3 Millionen uniformierten Mitglieder der Streitkräfte sind weiterhin im Dienst. Zivilbedienstete des Verteidigungsministeriums können aber in Zwangsurlaub geschickt werden.



Auch Bundesgerichte können zunächst weiterarbeiten - zumindest drei Wochen ohne frische Zuwendungen. Die US-Post finanziert ihr Tagesgeschäft aus Briefmarken und anderen Gebühren, Steuergelder erhält sie dafür nicht - die Mitarbeiter können also weiterarbeiten.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 20. Januar 2018 um 08:55 Uhr.