Im Mai feuerte US-Präsident Trump den damaligen FBI-Chef Comey. Hintergrund war laut Comey seine Weigerung, Ermittlungen zur Russland-Affäre zu stoppen. Nun wurde sein Nachfolger bestätigt: Christopher Wray. Auch der stellte klar, dass er nicht nach Trumps Pfeife tanzen will.

Knapp drei Monate nach der Entlassung von Ex-FBI-Chef James Comey hat der US-Senat seinen Nachfolger mit deutlicher Mehrheit bestätigt: Christopher Wray soll künftig die Bundesbehörde leiten. Die Abgeordneten votierten mit 92 zu 5 Stimmen für den 50-Jährigen.

Wray war zuvor als Staatsanwalt, Verteidiger und unter dem früheren Präsidenten George W. Bush in verschiedenen Positionen des US-Ministeriums tätig.

Nahm Trump Einfluss auf Justiz?

Wrays Vorgänger Comey war im Mai vom jetzigen Präsidenten Donald Trump aus seinem Amt gefeuert worden. Zunächst begründete das Weiße Haus die Entscheidung mit einem angeblichen Fehlverhalten des FBI-Chefs während des US-Wahlkampfes. In der Schlussphase hatte das FBI bekanntgegeben, dass weitere Ermittlungen wegen der E-Mail-Affäre rund um Hillary Clinton geprüft werden. Der Vorwurf wurde laut, die Behörde könnte damit die Präsidentschaftswahl beeinflusst haben. In einem Brief war Trump Comey vor, er sei nicht in der Lage, das FBI "effektiv zu führen".

Doch schnell wurde bekannt, dass ganz andere Hintergründe ausschlaggebend für die Entlassung gewesen sein könnten. Im Zentrum steht dabei die sogenannte Russland-Affäre, die Trump zunehmend belastet. Auch das FBI geht der Frage nach, ob es zwischen Trumps Team im Wahlkampf und Russland unrechtmäßige Absprachen gab. Trump soll von Comey diesbezüglich in einem Vier-Augen-Gespräch gefordert haben, Ermittlungen gegen den damaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Kritiker des Präsidenten sahen darin eine Einflussnahme auf die Justiz.

Auch Wray will Trump keine Loyalität schwören

Später betonte Comey vor dem US-Senat zwar, Trump habe von ihm nicht direkt den Stopp der Russland-Ermittlungen gefordert, jedoch ausdrücklich unterstrichen, dass er vom FBI-Chef Loyalität verlange.

Auch Wray bezog sich nach dem Votum des US-Senats auf die Streitgkeiten zwischen Trump und Comey. Er betonte, auch er werde Trump sicher keine Loyalität schwören. Seine Loyalität gelte "der Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit".