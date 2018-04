Nachdem die USA Zölle auf chinesische Produkte angekündigt haben, schlägt Peking nun zurück. China will Strafzölle auf weitere 106 US-Produkte erheben, darunter Autos, Flugzeuge und Sojabohnen.

China hat als Reaktion auf US-Strafzölle ebenfalls hohe Abgaben auf eine Reihe von Produkten aus den Vereinigten Staaten beschlossen. Auf Sojabohnen, Flugzeuge, Autos und andere importierte Produkte würden Strafzölle in Höhe von 25 Prozent erhoben, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Es listete insgesamt 106 Produkte im Wert von 50 Milliarden Dollar (40,6 Milliarden Euro) auf - zusätzlich zu den 128 Produkten, die bereits Anfang der Woche mit Zöllen belegt wurden. Der Zeitpunkt, ab dem die neuen Zölle gelten sollen, werde in Kürze bekannt gegeben, teilte das Ministerium mit.

Reaktion auf US-Maßnahme

China reagierte mit der Liste wie erwartet auf Pläne aus Washington, nach Stahl und Aluminium weitere chinesische Importwaren mit Strafzöllen zu belegen. Die USA hatten am Dienstag eine vorläufige Liste mit chinesischen Produkten im Wert von rund 50 Milliarden Dollar vorgelegt, die mit hohen Abgaben belegt werden sollen. Betroffen sind rund 1300 Güter, darunter Elektronikprodukte, Flugzeugteile, Medikamente und Maschinen.

Sojabohnen sind ein wichtiges Exportgut der USA - vor allem für den Agrarsektor.

Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums hatte den Schritt der USA als Verstoß gegen internationale Handelsregeln kritisiert und gab an, mit der jetzigen Reaktion die "legitimen Rechte und Interessen" Chinas zu schützen.

Bereits am Montag hatte China in einem ersten Schritt - als Reaktion auf die US-Zölle auf chinesischen Stahl und Aluminium - Abgaben auf 128 US-Produkte im Wert von drei Milliarden Dollar beschlossen. Allerdings sparte Peking bei dieser ersten Maßnahme vorerst US-Waren aus, die in besonders großen Mengen nach China kommen - wie beispielsweise Sojabohnen. Offenbar wollte China damit die Tür für Verhandlungen offenhalten.

Handelskrieg eskaliert

Doch als die USA am Dienstag mit den erwähnten weiteren Zöllen reagierten, änderte China sein Vorgehen offensichtlich. Mit dem nun erfolgten, zweiten Schritt Pekings - den Zöllen auf 106 US-Produkte - spitzt sich der Handelsstreit zwischen den Volkswirtschaften weiter zu. Dennoch warnte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erneut, ein Handelskrieg kenne nur Verlierer: "China verurteilt die neuen Zölle der USA scharf. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und den USA sollten von Win-Win-Situationen und gegenseitigem Nutzen geprägt sein. Die neue Liste widerspricht sowohl den Interessen der USA als auch denen Chinas und ignoriert die Bedürfnisse der Verbraucher. Sie schadet dazu der Weltwirtschaft."

China hat außerdem angekündigt, das Schiedsgremium der Welthandelsorganisation (WTO) anzurufen. Begründung: Das US-amerikanische Vorgehen verstoße gegen die Grundsätze der WTO. Ob die eigenen Vergeltungszölle aber im Sinne der Welthandelsorganisation sind, wollte der Außenamtssprecher nicht kommentieren.

Mit Informationen von Axel Dorloff, ARD-Studio Peking

China verhängt Strafzölle auf US-Importe

Axel Dorloff, ARD Peking

