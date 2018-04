Nächste Eskalation im Handelsstreit zwischen Washington und Peking: Die USA wollen chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen. China droht mit Gegenmaßnahmen.

Die USA haben eine Liste mit Produkten aus China vorgelegt, auf die sie künftig Strafzölle erheben wollen. Damit sollen nach Angaben des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer jedes Jahr Importe im Wert von bis zu 50 Milliarden Dollar mit empfindlichen Abgaben belegt werden.

In früheren Äußerungen hatte es auch geheißen, China solle mit Zöllen im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar belegt werden. Die am Dienstag veröffentlichte Liste umfasst 1300 Produkte. Sie werde aber in den nächsten zwei Monaten noch justiert, hieß es. Auf die Produkte soll ein Strafzoll von 25 Prozent erhoben werden. Kürzlich erst hatte China seinerseits angekündigt, US-Produkte mit Zöllen belegen zu wollen.

Stahlproduktion in China.

China prüft Gegenmaßnahmen

Die neuen Zölle sollen, vorbehaltlich erneuter Veränderungen, unter anderem chinesische Hochtechnologie-Industrien treffen, darunter die Raumfahrt, Informations- und Kommunikationstechnologien und den Maschinenbau. Konsumgüter wie Kleidung, deren Preiserhöhungen durch Zölle direkt auf den Verbraucher durchschlügen, blieben zunächst außen vor.

China hat die Ankündigung scharf kritisiert und mit Vergeltung gedroht. "Wir werden im selben Maße Maßnahmen für US-Produkte vorbereiten", zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua einen Sprecher des Handelsministeriums in Peking.

Die neuen US-Strafzölle entbehrten "jeglicher faktischer Basis", so das Ministerium weiter. Washington habe mit dem Schritt gegen globale Handelsregeln verstoßen. Die chinesische Regierung kündigte eine umgehende Beschwerde bei der Welthandelsorganisation an.