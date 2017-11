US-Außenminister Tillerson soll offenbar abgelöst werden

Die Dissonanzen zwischen US-Präsident Trump und Außenminister Tillerson waren schon seit längerem bekannt. Entsprechend war über seine Entlassung spekuliert worden. Nun meldet die "New York Times", Tillerson solle durch CIA-Chef Pompeo abgelöst werden.

US-Außenminister Rex Tillerson soll offenbar abgelöst werden. An seine Stelle solle in den kommenden Wochen CIA-Direktor Mike Pompeo rücken, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf hochrangige Regierungsvertreter. Neuer Chef des Geheimdienstes soll demnach der republikanische Senator Tom Cotton werden.

Das Weiße Haus teilte bislang lediglich mit, man diskutiere den Plan, Tillerson durch Pompeo zu ersetzen. Unklar ist noch, ob Präsident Donald Trump dem Vorhaben zugestimmt hat.

Streit schwelt schon länger

Zwischen Trump und Tillerson herrschte seit längerem Streit. Noch im Oktober hatte Tillerson in einem ungewöhnlichen Schritt Trump seine Loyalität versichert und Rücktrittsabsichten dementiert. "Ich habe nie in Erwägung gezogen, meinen Posten zu räumen", sagte Tillerson damals.

Das Weiße Haus reagierte seinerzeit zurückhaltender. Auf die Frage, ob Trump weiterhin Vertrauen zu Tillerson habe, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders: "Wenn der Präsident kein Vertrauen zu jemandem mehr hat, dann ist er nicht länger in seinem Amt."

Bezeichnete Tillerson den Präsidenten als "Idioten"?

Vorausgegangen waren Meldungen, wonach Tillerson den US-Präsidenten nach einer Rede im Juli als "Idioten" bezeichnet habe. Eine Sprecherin Tillersons wies dies jedoch zurück. "Der Minister bedient sich dieser Art von Sprache nicht."

Martin Ganslmeier, ARD Washington

