Wechsel im US-Außenamt Die Stimme der Vernunft geht

Der Entlassung von US-Außenminister Tillerson durch Präsident Trump geht ein tiefes Zerwürfnis voraus. Nicht nur im Iran-Atomdeal vertraten sie unterschiedliche Positionen.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

US-Außenminister Rex Tillerson galt schon seit langem als einer der Rücktritts-Kandidaten in Trumps Regierungsmannschaft. Dass ihn US-Präsident Donald Trump jedoch ausgerechnet in der Phase wichtiger Verhandlungen mit Nordkorea entlassen hat, sorgte in Washington für Überraschung und Bestürzung.

Tillerson galt als "Stimme der Vernunft" in der Trump-Regierung. Nach Informationen der "Washington Post" hat Trump seinen Außenminister bereits am Freitag zum Rücktritt aufgefordert. Deshalb habe Tillerson seinen Afrika-Besuch vorzeitig abgebrochen.

US-Präsident Donald Trump: Meinungsverschiedenheiten mit Tillerson

Dank via Twitter

Trump dankte Tillerson zunächst nur über Twitter mit einem kurzen Satz für dessen Arbeit. Vor dem Abflug nach Kalifornien äußerte sich Trump zu den Gründen:

"Wir hatten Meinungsverschiedenheiten zum Beispiel beim Iran-Atomdeal. Ich finde den fürchterlich. Er findet den okay. Ich wollte den Deal platzen lassen. Er war anderer Meinung."

Auch in anderen Themen vertrat der frühere Chef des Ölkonzerns Exxon Mobil andere Positionen als Trump. Tillerson war gegen einen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und gegen die Zölle auf ausländischen Stahl und Aluminium. Auch im Nordkorea-Konflikt warb Tillerson stets für eine Doppelstrategie aus Sanktionen und Diplomatie, während Trump vom Pentagon militärische Optionen anforderte.

Großes Zerwürfnis

Tragische Ironie für Tillerson: In die jüngste diplomatische Entscheidung des Präsidenten, sich mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un zu treffen, war der Außenminister nicht eingebunden. "Nein, ehrlich gesagt habe ich mit ihm darüber nicht viel diskutiert", sagte Trump gegenüber Journalisten, "diese Entscheidung habe ich selbst getroffen."

Trump entlässt Außenminister Tillerson

Auch die Umstände der Entlassung Tillersons deuten auf ein Zerwürfnis zwischen Tillerson und Trump. Ein hochrangiger Mitarbeiter im Außenministerium betonte, Tillerson habe die Absicht gehabt, im Amt zu bleiben. Bisher habe Trump auch nicht mit Tillerson über die Gründe für seine Entlassung gesprochen.

Scharfer Kritiker des Iran-Atomabkommens: Mike Pompeo

"Idioten" genannt

Die Chemie zwischen Trump und Tillerson stimmte seit langem nicht mehr. Im vergangenen Sommer soll Tillerson den Präsidenten in einer Sitzung im Pentagon einen "Idioten" genannt haben, eine Äußerung, die Tillerson anschließend weder bestätigen noch dementieren wollte. Mit Mike Pompeo, dem bisherigen CIA-Direktor, habe er sich dagegen auf Anhieb gut verstanden, sagte Trump den Journalisten.

"Er hat eine enorme Energie und eine enorme Intelligenz", sagte Trump. "Wir sind immer auf der gleichen Wellenlänge." Das Verhältnis sei sehr gut und das brauche er bei seinem Außenminister, so Trump. Pompeo gehört zu den stramm konservativen Republikanern und gilt ebenso wie Trump als scharfer Kritiker des Iran-Atomabkommens. Der 54-Jährige zählt außenpolitisch zu den Falken in seiner Partei, auch gegenüber Russland. Seine bisherige Stellvertreterin bei der CIA, Gina Haspel, wird nun seine Nachfolgerin und damit die erste Frau an der Spitze des Auslandsgeheimdienstes.

Trump begründet Entlassung von Tillerson

Martin Ganslmeier, ARD Washington

