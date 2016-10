Schmutziger US-Wahlkampf Demokraten in Erklärungsnot

Ein Video zeigt die unschöne Seite des US-Wahlkampfes - und es stellt die Frage, ob externe Mitarbeiter der Demokraten versucht haben, Trump-Anhänger gezielt zu Gewalttaten zu animieren.

Von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington.

Ein Video bringt die demokratische Partei in den USA in Erklärungsnot. Der Film zeigt externe Mitarbeiter der Demokraten. Sie sollen versucht haben, republikanische Anhänger von Donald Trump zu Gewalttaten gegen Demokraten anzustacheln. In dem Video sieht man zum Beispiel Scott Foval, einen externen Mitarbeiter der demokratischen Partei. Foval sagt, es sei seine Aufgabe gewesen, Provokateure zu trainieren: "Ganz ehrlich - es ist so leicht, sie dazu zu bringen, auszuflippen. Man muss nur zu einer Trump-Veranstaltung gehen und sagen, dass Trump ein Nazi ist. Dann kann man sie dazu bringen, dich zu schlagen."

Gewalt gegen Demonstranten

Tatsächlich hatte es in der Vergangenheit immer wieder Vorfälle gegeben, bei denen Gegendemonstranten von Trump-Anhängern geschlagen worden waren. Das Trump-Lager dagegen klagte, sie seien an der Ausübung ihrer Meinungsfreiheit behindert und vor allem provoziert worden.

"Schmutzigstes Geheimnis der Demokraten"

Scottie Nell Hughes, konservative Kommentatorin und Trump-Unterstützerin sagte im Sender CNN: "Wir haben doch gesehen, wie eine Trump-Veranstaltung in Chicago nicht stattfinden konnte wegen der Gegendemonstranten. Wir haben Angriffe auf Trump-Anhänger gesehen. Das ist eines der schmutzigsten Geheimnisse der demokratischen Partei."

Ein Trump-Gegner und ein Anhänger des Milliardärs geraten in Chicago aneinander.

Allerdings gilt auch: Es ist nicht ungewöhnlich, Gegendemonstrationen bei Großveranstaltungen des politischen Gegners zu organisieren - und Provokationen sind auch keine Entschuldigung für Gewalttaten von Trump-Anhängern.

Demokraten distanzieren sich

Die Demokratische Partei und das Clinton-Team erklären übereinstimmend, die Art Provokationen - wie sie in dem Video beschrieben wurden - habe es nie gegeben. Außerdem stellten sie die Echtheit des Materials in Frage. Die Videos seien von einem konservativen Blogger gefilmt und geschnitten worden. Dieser Blogger habe schon einmal 100.000 Dollar Strafe zahlen müssen, weil er Videomaterial so montiert haben soll, dass der Sinn verfälscht worden sei.

Derzeit allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass auch das aktuelle Video manipuliert wurde. Es gab auch schon erste Konsequenzen: Scott Foval wurde mittlerweile gefeuert, sein Vorgesetzter ist zurückgetreten.

Schmutziger Wahlkampf: haben Demokraten Gewalt provoziert?

R. Büllmann, ARD Washington

