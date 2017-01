Hackerangriff im Wahlkampf Für Trump sind die Demokraten schuld

Auch nach der Veröffentlichung des US-Geheimdienstberichts zu den Hackerattacken im Wahlkampf verzichtet der designierte Präsident Trump auf Kritik an Russland. Nicht nur Vertreter der Demokraten sind darüber entsetzt.

Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Der künftige US-Präsident Donald Trump vermied erneut jede Kritik an Russland und seinem Präsidenten Wladimir Putin. In einer Serie von Tweets gab Trump den Demokraten die Schuld und warf der Demokratischen Parteizentrale "grobe Fahrlässigkeit" vor, dass die Hacker überhaupt erfolgreich waren.

Der einzige Grund, warum das Hacking überhaupt diskutiert werde, sei das für die Demokraten "total peinliche" Ausmaß ihrer Wahlniederlage. Wenige Stunden später bekräftigte Trump seine Absicht, eine gute Beziehung zu Russland aufzubauen. Nur "Idioten" hielten dies für eine schlechte Sache. "Wenn ich Präsident bin, wird uns Russland viel mehr respektieren als jetzt. Und beide Länder werden zusammen arbeiten, um einige der großen und dringenden Probleme der Welt zu lösen", so Trump.

Dagegen äußerte sich der noch amtierende Präsident Barack Obama im Sender ABC besorgt: Nicht nur, dass sich Russland in den politischen Prozess in den USA eingemischt habe, sondern auch, wie parteiisch die Hacking-Diskussion geführt werde: "Es gibt Republikaner, Experten und Kommentatoren, die offensichtlich mehr Vertrauen in Putin setzen als in ihre Mitbürger, nur weil die Demokraten sind. Das kann nicht sein." Auf die Frage, ob er damit Trump meine, sagte Obama: Die Amerikaner seien in einem Team, Putin dagegen "nicht in unserem Team."

US-Geheimdienste erheben starke Anschuldigungen gegen Putin

tagesschau 17:00 Uhr, 07.01.2017, Stefan Niemann, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-247679~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Entsetzen bei den Demokraten

Auch führende Demokraten äußerten sich entsetzt über die Vorwürfe der Geheimdienste. Die ranghöchste Demokratin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, sprach von einem "Angriff auf die amerikanische Demokratie" und "politischem Rowdytum zugunsten von Donald Trump". Pelosi wie auch der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, forderten einen unabhängigen Untersuchungsausschuss.

Dagegen äußerten sich führende Republikaner im Kongress differenziert. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan sagte, Russland habe zwar "klar versucht, sich in unser politisches System einzumischen". Aber auf das Wahlergebnis am 8. November habe dies keinen Einfluss gehabt. Die Wahl habe Trump "offen und ehrlich" gewonnen.

Mehr zum Thema Putin ordnete laut US-Geheimdiensten Wahlbeeinflussung an

Der frühere Direktor von CIA und NSA, Michael Hayden, äußerte sich im Sender CNN enttäuscht, dass Trump noch immer die Einflussnahme Russlands verschweige: "Das Thema des Briefings gestern war: Wir haben ein Russland-Problem. Und das Trump-Team hat das beiseite gewischt und gesagt: Wir müssen generell bei der Cyber-Sicherheit besser werden."

Unmittelbar nach dem Treffen mit den Geheimdienst-Spitzen hatte Trump erklärt, Russland, China und andere Staaten würden andauernd versuchen, US-Einrichtungen zu hacken. Deshalb habe er sein Team beauftragt, ihm innerhalb von 90 Tagen einen Plan zur besseren Cyber-Abwehr vorzulegen.

Und was ist mit Europa?

In den US-Medien wird zum Teil bedauert, dass die verkürzte Version des Geheimdienstberichts nicht mehr Beweise für die gravierenden Vorwürfe liefert. Dies sei jedoch nachvollziehbar, um wichtige Quellen zu schützen. Auf einen für Europa wichtigen Aspekt wies Ron Brownstein vom Magazin "The Atlantic" hin. Putins Strategie, mit Hilfe bezahlter Trolle in den sozialen Medien die Bevölkerung in den westlichen Demokratien zu verunsichern, habe sich als erfolgreich erwiesen: "Es gibt in diesem Jahr wichtige Wahlen in Frankreich und Deutschland. Es ist schwer vorstellbar, dass Putin angesichts des Resultats in den USA diese Taktik nicht als Drehbuch nimmt, um es dort zu wiederholen."

Auch wenn Russlands Einfluss allein nicht für den Wahlsieg Trumps verantwortlich war, über seiner Amtseinführung in zwei Wochen liegt nun zumindest ein dunkler Schatten.

US-Reaktionen auf Geheimdienst-Bericht

M. Ganslmeier, ARD Washington

07.01.2017 18:09 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.