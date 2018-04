Im Nordkorea-Konflikt deutet sich Entspannung an. Doch in den USA bleiben viele weiterhin skeptisch. US-Verteidigungsexperten fragen sich: Wie ernst meint es Nordkorea wirklich?

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

In den USA traf die überraschende Nachricht aus Nordkorea zur besten Sendezeit kurz vor den Abendnachrichten ein. Im konservativen Sender Fox News wurde dies als großer Erfolg für US-Präsident Donald Trump bewertet: "Dies scheint ein wesentliches Zugeständnis Nordkoreas zu sein", sagte Fox Moderator Trace Gallagher, "und ein wesentlicher Sieg für Präsident Trump."

Lob für den US-Präsidenten kam sogar von den Demokraten im Repräsentantenhaus. Der Verteidigungsexperte der Demokraten John Garamendi sagte im Sender CNN: "Die Wortgefechte zwischen den beiden Präsidenten Kim Jong Un und Trump waren so hitzig. Vielleicht haben sie jetzt eingesehen, dass es Zeit für Verhandlungen ist. Das wäre gut für alle."

Zugeständnisse wegen Trump?

Auch John Kirby, der frühere Sprecher im Außenministerium der Obama-Regierung sieht Nordkoreas Zugeständnis als Reaktion auf die harte Haltung der Trump-Regierung. Vor allem die geschlossene Sanktionsfront wirkt: "Für mich sieht das sehr nach einer vertrauensbildenden Maßnahme aus, um Trump und den USA zu beweisen: Wir wollen ernsthaft mit Euch verhandeln. Und wir wollen, dass der Gipfel stattfindet."

Der Asien-Experten Gordon Chang ist überzeugt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un weiß, dass Trump am längeren Hebel sitzt und er nicht vor dem Einsatz militärischer Gewalt zurückschreckt: "Es gibt viele Entwicklungen, die Kim verunsichert haben. Und er braucht unbedingt eine Lockerung der Sanktionen", sagt er. "Er braucht Geld. Deshalb muss er mit Trump reden."

Skepsis in den USA

Dagegen mahnt der frühere CIA-Mitarbeiter David Priess im Sender CNN zur Vorsicht: Nordkorea habe auch früher immer wieder Amerika getäuscht, Atomanlagen und Kühltürme angeblich gesprengt, um dann doch das Atomprogramm heimlich weiterzuentwickeln: "Wir sollten uns an die Devise von Ronald Reagan halten: 'Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!' Und Nordkorea können wir nicht trauen."

So wie David Priess stellen viele Verteidigungsexperten kritische Fragen: Werden Nordkoreas Waffen und Raketen wirklich vernichtet? Lässt Nordkorea Inspektoren ins Land? Handelt es sich um eine Denuklearisierung Nordkoreas oder nur um ein Einfrieren des Atomprogramms, ähnlich wie beim Atom-Deal mit dem Iran.

Kommt ein "Freeze-Freeze-Deal"?

Es sei kaum nachvollziehbar, wenn Trump den Iran-Atomdeal beenden wolle, gleichzeitig aber eine ähnliche Vereinbarung mit Nordkorea abschließe. Vorsicht sei auch geboten, wenn Nordkorea Gegenleistungen verlange, warnte der frühere Generalleutnant Mark Hertling. Auf keinen Fall dürfe Trump einem Abzug der US-Soldaten aus Südkorea zustimmen: "Das ist ein Ziel von Kim Jong Un, wie auch der Russen und Chinesen, US-Soldaten von der Halbinsel zu verbannen. Zumal Trump selbst schon gefragt hat: Warum haben wir Soldaten in Korea? Wer bezahlt dafür?"

Schon eher möglich sei dagegen ein "Freeze-Freeze-Deal": Wenn Nordkorea sein Atomprogramm einfriere, könne Amerika im Gegenzug auf größere Militärmanöver in Südkorea verzichten. Dennoch herrscht in den USA der Eindruck vor, dass in den lange Zeit so festgefahrenen Korea-Konflikt plötzlich Bewegung gekommen ist.

Martin Ganslmeier, ARD Washington

