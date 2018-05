Mehr als ein Jahr lang waren sie in Haft - nun sind die drei von Nordkorea freigelassenen US-Bürger wieder in ihrer Heimat. US-Präsident Trump dankte Nordkoreas Machthaber Kim und sprach von einer "neuen Grundlage".

Die drei von Nordkorea freigelassenen amerikanischen Staatsbürger sind wieder zurück in ihrer Heimat. US-Präsident Donald Trump begrüßte die Männer persönlich bei ihrer Ankunft auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews bei Washington.

Gemeinsam mit seiner Frau Melania stieg Trump über eine Gangway in das Flugzeug, das zuvor vor eine übergroße US-Flagge gerollt war. Im Inneren der Maschine begrüßten sie die heimgekehrten Häftlinge. Dann erschienen alle gemeinsam vor dem Flugzeug.

Auf dem Rollfeld war eine riesige US-Flagge für die Rückkehr installiert worden.

"Eine besondere Nacht"

"Es ist mir eine große Ehre, dass ich diesen drei helfen konnte", sagte Trump. Er dankte dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong Un für die Freilassung. "Das ist eine besondere Nacht für diese drei wirklich großartigen Menschen." Mit Blick auf die Beziehungen seines Landes zu Nordkorea ergänzte Trump: "Wir beginnen auf einer neuen Grundlage." Seine größte Leistung werde es sein, wenn die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei sei.

Die drei Freigelassenen - Kim Dong Chul, Kim Hak Song und Tony Kim - saßen jeweils länger als ein Jahr in nordkoreanischer Gefangenschaft. Außenminister Mike Pompeo hatte sie nach politischen Gesprächen in Nordkorea in die USA gebracht. US-Angaben zufolge sind sie bei guter Gesundheit. Zur Sicherheit wurden sie nach ihrer Ankunft in ein Militärhospital gebracht.

Vorwürfe: Spionage und "feindliche Akte"

Pompeos zweite Reise nach Nordkorea binnen weniger Wochen diente der Vorbereitung des Gipfeltreffens zwischen Trump und Kim. Die Inhaftierung der drei US-Bürger in Nordkorea galt als großes Hindernis auf dem Weg zur Entspannung zwischen den beiden Staaten. Trump hatte der Führung in Pjöngjang wiederholt vorgeworfen, seine Landsleute als "Geiseln" festzuhalten. Er bezeichnete ihre Freilassung nun als Zeichen von Kims gutem Willen vor dem geplanten Gipfeltreffen. "Es war nett von ihm, sie vor dem Treffen freizulassen", sagte er. Trump und Kim wollen Ende Mai oder Anfang Juni zusammenkommen. Ort und Zeit des Treffens sollen bereits feststehen und in Kürze bekanntgegeben werden.

Der freigelassene Kim Dong Chul sagte nach der Ankunft durch einen Übersetzer, es sei eine große Erleichterung wieder auf amerikanischem Boden zu sein. "Es ist wie ein Traum. Wir sind sehr glücklich." Er habe in Gefangenschaft viel Zwangsarbeit leisten müssen, sei aber im Krankheitsfall auch behandelt worden.

Der in Südkorea geborene Geistliche war 2015 in Nordkorea unter dem Vorwurf der Spionage verhaftet worden. Er wurde zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt. Die beiden anderen Männer, Kim Hak Song und Kim Sang Duk, arbeiteten beide an der von evangelikalen Christen gegründeten Pjöngjang-Universität für Wissenschaft und Technologie. Ihnen wurden "feindliche Akte" zur Last gelegt.

Trümpfe bei Verhandlungen

Nordkorea hat in den vergangenen Jahren neben einzelnen US-Bürgern auch immer wieder Südkoreaner und andere Ausländer festgenommen, in der Regel wegen des Vorwurfs "feindseliger Handlungen". Nach Meinung von Beobachtern spielten die betroffenen Amerikaner vor allem als potenzielle Trümpfe bei bevorstehenden Verhandlungen eine Rolle.

Zuletzt hatte die Familie des gestorbenen US-Studenten Otto Warmbier die Regierung Nordkoreas wegen "brutaler Folter und Mordes" verklagt. Ende 2015 war der damals 21-jährige Warmbier bei der Ausreise aus Nordkorea festgenommen und wegen Diebstahls eines Propaganda-Posters zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Er fiel unter ungeklärten Umständen ins Koma und wurde schließlich freigelassen. Im Juni starb er wenige Tage nach seinem Rücktransport in die USA.

Mit Informationen von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

In Nordkorea gefangene Amerikaner sind in die USA zurückgekehrt

Torsten Teichmann, ARD Washington

