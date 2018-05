US-Botschaft in Jerusalem Eine Chance für den Frieden?

Israel feiert den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem und Präsident Trump ist sich sicher, den Palästinensern damit einen Gefallen getan zu haben. Denn nun gebe es eine "echte Möglichkeit für Frieden".

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Bei der Frage nach dem Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem ist zuletzt immer häufiger der Immobilienentwickler in Donald Trump durchgebrochen. Der US-Präsident lobte sein Gespür für geringe Investitionen in ein bereits existierendes Objekt: "Der Vorschlag sah vor, dass die Botschaft in Jerusalem eine Milliarde US-Dollar kostet. Ich sollte das unterschreiben, für mehr als eine Milliarde US-Dollar. Ich fragte, was soll das denn? Die meisten Botschaften haben nur ein Stockwerk."

Eine US-Botschaft als Flachbau dürfte eine Rarität sein - auch in Jerusalem. Tatsächlich wird ein Teil des US-Konsulats für 400.000 US-Dollar renoviert und das Siegel am Eingang getauscht. Weniger als sechs US-Beamte ziehen um, ätzte die "Washington Post".

Trump: Ein Gefallen für Palästinenser

Zumindest politisch betrachtet ist der Wechsel ein Bruch mit der bisherigen Praxis: Trump erkannte im Dezember 2017 Jerusalem offiziell als Israels Hauptstadt an. Der Umzug der Botschaft setzt ein bestehendes US-Gesetz von 1995 um. Und der Präsident ist überzeugt, dass er damit auch den Palästinensern einen Gefallen getan hat. Denn die größte Schwierigkeit der vergangenen 25 Jahre sei der Status von Jerusalem, sagte er. Darüber sei es nie hinausgegangen. "Das Thema ist jetzt vom Tisch", so Trump, "damit haben wir eine echte Möglichkeit für Frieden."

Der größte Streitpunkt einseitig entschieden - jetzt müsste es doch vorangehen. Doch als die Palästinenser weitere Treffen mit Vertretern der USA ablehnten, reagierte Trump verärgert. Er twitterte, die Vereinigten Staaten würden den Palästinensern Hunderte Millionen US-Dollar zahlen, aber bekämen keine Wertschätzung.

Pompeo setzt weiter auf Friedensprozess

Der neue US-Außenminister Mike Pompeo vertritt die Ansicht, es sei trotzdem noch nicht zu spät für eine Annäherung zwischen den Konfliktparteien: "Der Friedensprozess ist auf keinen Fall erledigt. Wir hoffen, dass uns auch dabei ein Erfolg gelingt."

Und dafür halten US-Politiker zumindest offiziell an der Formel der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung fest. Senator Lindsey Graham von den Republikanern erklärt im Fernsehsender ABC, dass es anders gar nicht gehe. "Wenn es ausschließlich einen Staat gibt, der einen jüdischen Charakter tragen soll, dann gibt es eine Form der Apartheid, bei der Palästinenser kein Wahlrecht haben", sagte Graham. Zwei Staaten hingegen bedeuteten: "Ein jüdischer Staat mit einer arabischen Minderheit und ein palästinensischer Staat in Würde, an der Seite Israels. Aber das Problem ist, die Palästinenser sind gespalten."

Konflikt nur noch nachrangig

Die Palästinenser tragen Verantwortung, nicht der US-Präsident mit seinem Botschaftsbeschluss, erklärte Graham. Der Senator führt eine Gruppe von Republikanern an, die extra für die Eröffnungszeremonie nach Jerusalem reist.

Der US-Präsident wird die Feier höchstens von Washington aus verfolgen. Womöglich hat er am Thema Nahost bei all den Schwierigkeiten auch das Interesse verloren. "Ich glaube, die Palästinenser wollen dringend zurück an den Verhandlungstisch. Wenn nicht, gibt es keinen Frieden. Und das ist auch eine Möglichkeit", sagte Trump.

Mit Nordkorea, Iran und Strafzöllen auf der Agenda, ist der israelisch-palästinensische Konflikt in Washington noch weiter nach hinten gerückt. Trump spricht schon lange nicht mehr von einem ultimativen Deal für die Region.

Torsten Teichmann, ARD Washington

14.05.2018 06:46 Uhr