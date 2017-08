Unwetter mit starkem Wind und Regen haben im Norden Italiens Campingplätze unter Wasser gesetzt und das Stromnetz lahmgelegt. An der Küste bei Venedig wurden mehrere Menschen verletzt. Unwetter wüteten auch in Österreich und Ungarn.

Heftige Unwetter mit starkem Wind, Regen, Hagel und Gewitter sind über Norditalien hinweggezogen und haben schwere Schäden hinterlassen. Im Nordosten des Landes saßen 70.000 Menschen nach einem Stromausfall im Dunkeln. Campingplätze an der Adriaküste nahe Venedig wurden unter Wasser gesetzt, zahlreiche Bäume stürzten um. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Etwa 50 Menschen hätten sich an die Unfallstellen der umliegenden Krankenhäuser gewandt, nachdem über die Orte Caorle, Jesolo und San Michele al Tagliamento an der Adriaküste eine Windhose gezogen war. Die Menschen waren von umherfliegenden Gegenständen getroffen worden. Die meisten seien leicht verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Schwere Unwetter in Italien (unkommentiert)

Die Schäden in der Region Venetien werden laut der Zeitung "Corriere della Sera" auf mehrere Millionen Euro geschätzt. So deckte der starke Wind etwa im Ort Portogruaro einen Supermarkt ab, in Caorle wurden Unterkünfte und Strandbäder in Mitleidenschaft gezogen.

Unwetter auch in Österreich

Unwetter wüteten auch in Österreich und Ungarn. In Österreich zog der Wind nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde durch das Land. Die Feuerwehren waren wegen Schlammlawinen, umgestürzter Bäume und überfluteter Straßen im Dauereinsatz. In mehreren Bundesländern kam es zu Unterbrechungen von Bahnverbindungen.

Auf einem Campingplatz in Kärnten wurden nach Angaben der Polizei mehrere Wohnwagen umgeworfen. Drei Personen, davon ein Kind, sind von herabfallenden Ästen verletzt worden. Infolge der Unwetterschäden wurden auch mehrere Zugstrecken im Burgenland und in Niederösterreich unterbrochen. Zudem war die Ostautobahn (A 4) stundenlang gesperrt, weil Bäume die Fahrbahn blockierten. Österreich hat seit knapp einer Woche mit Unwettern zu kämpfen.

Sturmschäden in Ungarn, Tschechien und der Slowakei

Im Westen Ungarns blieben mehr als 100.000 Haushalte in Folge der heftigen Stürme ohne Strom, die Zugverbindungen nach Österreich wurden unterbrochen. In der Ortschaft Kenez begrub ein Hausdach ein Auto unter sich. Der im Fahrzeug sitzende Fahrer kam ums Leben.

Auch in Tschechien und der Slowakei verursachten heftige Stürme zahlreiche Schäden. Hier kam es ebenfalls zu Stromausfällen und Beeinträchtigungen im Zugverkehr.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 11. August 2017 um 12:00 Uhr.