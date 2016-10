Sie sind den Emissionen ausgesetzt, die die Erwachsenen produzieren: Rund 300 Millionen Kinder weltweit müssen extrem verschmutzte Luft einatmen. Das UN-Kinderhilfswerk warnt: Die verschmutze Luft sei mit verantwortlich für den Tod von jährlich 600.000 Kindern.

Fast alle Kinder dieser Welt - nämlich rund zwei Milliarden - atmen täglich Luft ein, die nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation als verschmutzt gilt. Doch rund 300 Millionen jungen Menschen bleibt nur eine von Giftstoffen durchsetzte Luft zum atmen, die den Richtwert um mindestens das Sechsfache überschreitet. Das berichtet das UN-Kinderhilfswerk UNICEF.

Kinder in Südasien, im Mittleren Osten und in Afrika sowie in der ostasiatischen und der Pazifik-Region sind demnach am stärksten gefährdet. Zu den Städten, in denen die Luftverschmutzung am gravierendsten ist, gehören demnach Onitsha in Nigeria, Zabol im Iran, das indische Gwallor, Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad sowie Peschawar im Nordwesten von Pakistan. Europa und Nordamerika sind auf der Liste nicht zu finden.

Lungen- und auch Hirnschäden möglich

Der UNICEF-Bericht erscheint eine Woche vor Beginn der Klimakonferenz COP 22 in Marrakesch. UNICEF wertete dafür Satellitenbilder , Bodendaten sowie demografische Daten aus. Er appelliert an deren Teilnehmer, dem Gesundheitsrisiko für Kinder durch toxische Stoffe in der Luft mehr Beachtung zu schenken und die Belastung in ihren Ländern dringend abzubauen. UNICEF-Direktor Anthony Lake warnt im Vorwort des Berichts "Saubere Luft für Kinder": "Luftverschmutzung trägt entscheidend zum Tod von jährlich etwa 600.000 Kindern unter fünf Jahren bei." Die Schadstoffe attackierten nicht nur die noch unfertigen Lungen der Kleinen, sie könnten auch die Entwicklung des kindlichen Gehirns auf Dauer beeinträchtigen.

Als Ursachen für die teils gravierende Verschmutzung führt der Bericht Fahrzeugabgase, Fabrikemissionen, Müllverbrennung und Staub auf. Besonders ärmere Kinder seien zudem in ihren Häusern giftiger Luft ausgesetzt, wenn dort Holz und Kohle zum Kochen und Heizen verbrannt werde.