UNICEF-Bericht Kinder als Zielscheiben

Sie werden als menschliche Schutzschilde eingesetzt oder von Scharfschützen ins Visier genommen: 2017 war laut UNICEF eines der schlimmsten Jahre für Kinder in Kriegen und Konflikten. Auch Schulen und Spielplätze wurden bewusst als Angriffsziele gewählt.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

2017 war laut UNICEF eines der schlimmsten Jahre für Kinder in Krisen, Kriegen und Konflikten. Weltweit werde demnach geltendes Internationales Recht missachtet, wenn es um den Schutz von Kindern gehe. Sie seien in einem schockierenden Ausmaß Ziel von Angriffen geworden, so der Leiter der UN-Nothilfeprogramme, Manuel Fontaine.

Schulen, Häuser, Spielplätze seien bewusst gewählte Ziele für Angriffe und Bombardements. Allein in der Kasai-Region in der Demokratischen Republik Kongo seien in diesem Jahr 850.000 Kinder vertrieben worden. In Nigeria und Kamerun habe die Terrororganisation Boko Haram 135 Kinder als Selbstmordattentäter missbraucht - fünf Mal mehr als noch ein Jahr zuvor.

Allein im Jemen 5000 Kinder getötet

Im Irak und Syrien würden Kinder laut UNICEF bewusst als menschliche Schutzschilde eingesetzt oder von Scharfschützen ins Visier genommen, im Südsudan hätten Truppen 19.000 Kinder als Soldaten zwangsrekrutiert. Allein im Jemen, wo seit gut 1000 Tagen gekämpft wird, sind laut dem jüngsten UNICEF-Bericht bisher 5000 Kinder getötet oder schwer verletzt worden. Diese Verstöße gegen internationales Recht setzten sich Jahr für Jahr fort, dennoch dürfe die Welt deshalb nicht abstumpfen.

In einer in New York veröffentlichten Erklärung sagte UNICEF: Die Brutalität dürfe nie zur neuen Normalität werden.

UNICEF-Bericht: Kinder weltweit als Zielscheibe

Georg Schwarte, ARD New York

28.12.2017 00:55 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.