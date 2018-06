Trauriger Höchststand im UNHCR-Bericht: So viele Menschen wie nie zuvor waren 2017 auf der Flucht. Die meisten suchen Zuflucht in Entwicklungsländern - nicht in der EU.

Von Wolfgang Wanner, ARD-Studio Genf

Vor acht Monaten nahm Landwirt Akhter Hossain aus der Nähe von Cox Bazar in Bangladesch einige Rohingya-Familien bei sich auf. "Sie suchten Schutz, wussten nicht, wo sie hin sollten - und wir wollten ihnen helfen", erinnert sich Hossain. Die Rohingya, eine staatenlose Minderheit in Myanmar, flohen vor Gewaltexzessen aus ihrer Heimat - so wie viele Hunderttausende Rohingya.

Auf einem Teil der Felder von Hossain stehen jetzt Unterkünfte für die Flüchtlinge. Inzwischen sind es 71 Rohingya-Familien, die bei ihm Zuflucht gefunden haben. Sogar zwei Schulen haben Hilfsorganisationen auf seinem Land errichtet. Ende 2017 sind nach UN-Angaben insgesamt 1,2 Millionen Rohingya aus ihrer Heimat Myanmar geflohen.

So viele Fliehende wie nie zuvor

Nur einer von vielen ungelösten Konflikten weltweit. 68,5 Millionen Menschen waren 2017 auf der Flucht. Das ist ein neuer Höchststand - schon seit fünf Jahren steigt die Zahl der gewaltsam vertriebenen Menschen kontinuierlich an. Krieg, Gewalt und Verfolgung sind die Hauptgründe dafür, so der Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks.

"Die Zahlen zeigen, dass die Welt ein Problem damit hat, Konflikte zu lösen und Frieden zu schaffen", sagt UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi im ARD-Interview. "Es ist ein Signal, dass Konflikte in vielen Teilen der Welt zugenommen haben. Es ist aber auch ein Ruf nach Hilfe." Entscheidungsträger in der ganzen Welt seien aufgefordert zu handeln.

Keine Krise der reichen Welt

Unter den 68,5 Millionen Menschen, die Ende 2017 auf der Flucht waren, sind etwa 40 Millionen Menschen, die innerhalb ihres Heimatlandes vertrieben wurden und 25,4 Millionen Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. 2017 stieg der Zahl der Flüchtlinge um 2,9 Millionen Menschen - auch das ein neuer Höchststand.

85 Prozent der Flüchtlinge haben Zuflucht in Entwicklungsländern gesucht, meist Nachbarländer. Diesen armen Ländern müsse geholfen werden, sagt UN-Flüchtlingskommissar Grandi. "Es ist keine Krise der reichen Welt, wie es oft dargestellt wird."

Syrien, Afghanistan, Südsudan, Mynmar und Somalia

Etwa zwei Drittel der Flüchtlinge kommen aus fünf Ländern: Syrien, Afghanistan, Südsudan, Myanmar und Somalia. Besonders schlimm ist die Lage im Südsudan. Wegen des Bürgerkriegs waren es Ende des Jahres 2,4 Millionen Flüchtlinge. Verschärft werde die Situation durch die Hungersnot im Land. Nach UN-Angaben sind etwa sieben Millionen Menschen von Hunger bedroht.

Das Drama um das Rettungsschiff "Aquarius" habe deutlich gemacht, sagt UN-Flüchtlingskommissar Grandi, dass die EU die Flüchtlingskrise nur mit einem gemeinsamen Ansatz bewältigen kann. "Das bedeutet, dass es Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten geben muss, zum Beispiel hinsichtlich der Verteilung von anerkannten Flüchtlingen." Das Asylsystem in Europa müsse auch effizienter werden, mahnt Grandi an. So müsse beispielsweise rascher über einen Asylantrag entschieden werden und etwa abgelehnten Asylbewerbern geholfen werden, in ihre Heimatländer zurückzukehren.

Deutschland auf Rang zwei

2017 wurden weltweit 1,7 Millionen Asylanträge gestellt. Die meisten Asylanträge wurden in den USA gestellt (331.700), Deutschland liegt auf dem zweiten Rang mit 198.300 Anträgen, im vergangenen Jahr waren es noch 722.400.

Von Deutschland fordert das UN-Flüchtlingshilfswerk, mit seiner großzügigen Unterstützung von Flüchtlingsprogrammen und Solidarität weiter eine Führungsrolle innerhalb der EU zu spielen.

Unterstützung für neue Lösungen

Bis Ende des Jahres soll ein umfassender Rahmenplan für Flüchtlingshilfemaßnahmen der UN-Vollversammlung vorgestellt werden.

Dieser könnte eine Vorlage für einen besseren Umgang mit Flüchtlingskrisen darstellen. Unter anderem müsse aus Sicht des UN-Flüchtlingshilfswerks neben humanitärer Hilfe mehr auf Entwicklungshilfe gesetzt werden, da sie langfristiger angelegt sei. "Entwicklungshilfe kann sich auf Bildung, Arbeit und nachhaltige Energie fokussieren. Das alles sind Bereiche, die wir in den vergangenen Jahren vernachlässigt haben und das hat die Flüchtlingskrisen noch viel schlimmer gemacht“, so Grandi.

Über dieses Thema berichtet tagesschau24 am 19. Juni 2018 um 09:00 Uhr.