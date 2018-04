Parlamentswahl Rege Stimmabgabe in Ungarn

Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 11 Uhr gaben 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Darauf hatte die Opposition gehofft, dennoch dürfte Ministerpräsident Orban eine weitere Amtszeit sicher sein.

Von Clemens Verenkotte, ARD-Studio Wien, zzt. Budapest

Budapest, 6. Bezirk: Im Wahllokal in der Lovag Strasse, einer Grundschule, herrscht bereits am Vormittag erheblicher Andrang: Junge Wähler, ältere Damen, Eltern mit ihren Kindern betreten die drei Klassenzimmer, in denen die Wahlhelfer sitzen und die Wählerverzeichnisse führen. In der Mitte der Klassenzimmer stehen jeweils zwei graue, hüfthohe Plastikboxen für die abgegebenen Stimmzettel, die Wahlkabinen sind mit grauen Vorhängen abgetrennt.

Eine ältere Frau verlässt die Grundschule und ist mit ihrer Wahl zufrieden: "Natürlich hoffe ich auf den Wahlsieg der Regierungspartei. Ich bin eine Fidesz-Anhängerin. Trotz aller Unsicherheiten und Fehler bin ich mit ihnen zufrieden. Das Land hat sich wahnsinnig entwickelt. Budapest ist wunderschön."

Zum Zeichen ihrer Fidesz-Unterstützung habe sie sich heute Morgen extra einen orangefarbenen Schal umgelegt - die Farbe von Fidesz. Letzte Umfragen stellten der Partei von Ministerpräsident Viktor Orban einen deutlichen Wahlsieg in Aussicht.

Bei Parlamentswahl in Ungarn klare Mehrheit für Orban erwartet

tagesschau 13:15 Uhr, 08.04.2018, Till Rüger, ARD Wien







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-392507~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

" ... in so einem beschränkten Land"

Eine weitere Wählerin, eine junge, hochschwangere Frau, sagt, sie habe Orban nicht ihre Stimme gegeben:

"Ich wünsche mir, dass mein Baby nicht in so einem beschränkten Land auf die Welt kommt, sondern in eine offenere, liberalere Welt. Aber ich glaube nicht, dass es dieses Mal passieren wird, weil die Leute hier engstirnig sind. Die kommenden vier Jahre werden in dieser beschränkten Welt verlaufen. Was jetzt wichtig ist, ist diese taktische Abstimmung. Maximal können wir damit erreichen, dass sie (die Regierung) keine Zweidrittelmehrheit kriegt."

Nur ein Oppositionskandidat pro Wahlkreis

Bis zum Schluss hatten sich die linken, liberalen und grünen Oppositionsparteien darum bemüht, durch gegenseitige Absprachen nur mit einem Kandidaten pro Wahlkreis gegen Fidesz anzutreten, um die Wahlchancen der Opposition zu erhöhen.

Hier, im 6. Bezirk von Budapest, zog die junge liberale Partei Momentum ihre Kandidatur zurück - so kurzfristig, dass auf den Wahlzetteln der Name Momentum mit Kuli durchgestrichen wurde. Eine Frau sagt, sie habe habe für den Wechsel votiert: "Ich hoffe darauf, dass es eine neue Regierung geben wird. Egal, wer da herkommt, er wird es gut ausführen. Dafür habe ich abgestimmt."

"Und sogar zwei Stimmen habe ich für Fidesz abgegeben"

Ministerpräsident Orban gab bereits am Morgen in Begleitung seiner Ehefrau seine Stimme ab. Launig erklärte der 54-Jährige anschließend: "Wir wählen nicht nur Parteien, Regierung, Ministerpräsidenten, sondern wir wählen auch unsere Zukunft. Die Stimmabgabe ist geheim, aber vielleicht kann ich es Ihnen verraten, dass ich für Fidesz abgestimmt habe. Und sogar zwei Stimmen habe ich für Fidesz abgegeben. Weil ich dachte: Nur so ist es sicher."

Er werde weiter für die nationalen Interessen Ungarns kämpfen. "Die EU ist nicht in Brüssel. Die EU ist in Berlin, in Budapest, in Prag und in Bukarest", sagte Orban. In einem Interview mit dem regierungsnahen Nachrichtenportal "Origo" kündigte er zudem an, bei seinem harten Kurs in der Zuwanderungspolitik zu bleiben. "Nachdem Bayern, Italien, Tschechien und Österreich klargemacht haben, dass sie gegen Immigration sind, ist nun Ungarn an der Reihe", so der Ministerpräsident.

Bis 19 Uhr können die mehr als acht Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Mit ersten belastbaren Hochrechnungen wird für den späteren Abend gerechnet.

Regierungspartei ist klarere Favorit bei Parlamentswahl in Ungarn

Clemens Verenkotte, ARD Wien

08.04.2018 11:59 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete MDR aktuell am 08. April 2018 um 05:10 Uhr und die Tagesschau um 13:15 Uhr.