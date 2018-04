Ungarn wählt heute ein neues Parlament. Die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orban ist klarer Favorit. Die Opposition hofft aber noch, viele Unentschlossene zu mobilisieren.

Von Clemens Verenkotte, ARD-Studio Wien, zzt. Budapest

Eine Rentnerin aus einer Kreisstadt im Norden Ungarns ist mit dem langjährigen Ministerpräsidenten zufrieden. "Er macht das toll. Ich halte mich an ihn. Aber was die anderen denken, das weiß ich nicht", sagt sie. Konstant konnte sich Viktor Orban bei den Wahlen 2010 und 2014 auf eine treue Anhängerschaft von rund zwei Millionen der derzeit 8,2 Millionen Wahlberechtigten verlassen. Auch dieses Mal dürfte es sich für ihn auszahlen, dass sich sein Wahlkampf ausschließlich auf seine Basis konzentrierte.

"Wir gehen davon aus, dass diese zwei Millionen auch dieses Jahr möglich sein werden", sagt der Politologe Agostan Mraz vom Fidesz-nahen Nezöpont Institut. "Fidesz ist die einzige Volkspartei in Ungarn, das heißt in jeder gesellschaftlichen Schicht ist sie vertreten. Wir wissen nur, dass sie unter den älteren Menschen überrepräsentiert und unter den jungen Leuten eher unterrepräsentiert ist."

Fidesz kann mit Sieg rechnen

Im Trend prognostizieren alle ungarischen Meinungsforschungsinstitute Orbans Fidesz-Partei einen ungefährdeten ersten Platz - mit einem Stimmenanteil von 41 bis 45 Prozent. Auf Platz zwei der Umfragen rangiert die größte Oppositionspartei, die rechtsradikale Jobbik-Partei, mit 18 bis 22 Prozent. Erst danach kommt das Feld der kleinen Oppositionsparteien, der Sozialisten mit elf, der Grünen mit acht und der Liberalen mit ebenfalls acht Prozent.

Da allerdings 106 der 199 Parlamentssitze, also mehr als die Hälfte, in Direktwahlkreisen vergeben wird, ist die Aussagekraft der reinen Prozentzahlen nur bedingt erhellend. 2014 gewann Fidesz fast alle dieser 106 Mandate - nur zehn gingen an die Opposition - und konnte damit eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament erzielen.

Wahlrecht erschwert Erfolg der Opposition

"Wir haben mehrere Oppositionsparteien, eine linke und eine eher radikal nationale Partei", sagte der Politologe Mraz. "Die werden insgesamt zwar die Mehrheit bekommen bei der Listenwahl. Aber weil sie so fragmentiert sind, werden sie sich nicht durchsetzen können. In den Wahlbezirken muss man nämlich die relative Mehrheit bekommen und eine fragmentierte Opposition kann das nicht schaffen."

Bis zum Schluss bemühten sich die linken, liberalen und grünen Oppositionsparteien darum, durch gegenseitige Absprachen nur mit einem Kandidaten pro Wahlkreis gegen Fidesz anzutreten, um die Wahlchancen der Opposition zu erhöhen.

Der Parteichef der jungen liberalen Partei Momentum, Andras Fekete-Györ, räumt ein, dass es dieses Mal noch nicht klappen dürfte: "Ich denke, dass in den nächsten Jahren diese Zersplitterung beendet werden wird und weniger Parteien existieren werden", sagt er. "Deswegen müssen wir jetzt diese Stärke zeigen und dann die anderen Parteien integrieren."

Wahlbeteiligung wird wichtiger Faktor

Besonderes Augenmerk liegt heute auf der Wahlbeteiligung: Traditionell gehen nur rund 60 bis 65 Prozent der Ungarn zu Wahl. Allein 2002, als Orban nach seiner ersten Amtszeit als Ministerpräsident abgewählt worden war, waren 72 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen gegangen. Sollte heute die Marke von 70 Prozent erreicht oder überschritten werden, steigen die Chancen der Opposition.

Unentschlossen sind noch zahlreiche Menschen im Land: "Teilweise gefällt mir, was die Regierung macht. Ich bin keine Anhängerin der Parteien. Ich bin aber auch nicht gegen die Parteien. Mir ist es egal, welche Partei etwas Positives macht. Was gut ist, muss man anerkennen. Was schlecht ist, soll man verbessern."

Um 19 Uhr schießen die Wahllokale. Mit ersten Ergebnissen ist ab 21 Uhr zu rechnen.

Ungarn wählt

Clemens Verenkotte, ARD Wien zzt. Budapest

