Er gilt als Hardliner, als streitlustig, als nationalistisch. Doch gerade durch diese politische Linie scheint der ungarische Ministerpräsident Orban im Amt nahezu unantastbar.

Von Andrea Beer, ARD-Studio Wien

Sie werden immer bombastischer, die Wahlkampfauftritte von Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Auch Mitte März - am ungarischen Nationalfeiertag - vor dem Parlament in Budapest, setzt er wie üblich vor allem auf ein Thema: die Migration. Orban ruft der Menge zu:

"Was die Einwanderung angeht, da legt Westeuropa die Hände in den Schoß. Jugendliche in Westeuropa werden noch sehen, wie sie zur Minderheit im eigenen Land werden."

Erst Fidesz, dann Jobbik - und dann lange nichts

In Umfragen liegt die Regierungspartei Fidesz klar vorn und nur die rechtsextreme Jobbik ist noch zweitstellig, dann kommt lange nichts - bis Grüne, Liberale und weitere kleine Parteien sich die letzten Plätze bei der Verteilung der Wählerstimmen teilen.

Der "Demokratiezerstörer"

Eines von Orbans Lieblingsthemen: Die Angst vor Flüchtlingen schüren.

Orban schickt sich also zum vierten Mal an, Ministerpräsident zu werden. So wie von 1998 bis 2002, und nun seit 2010. Jahre, in denen sich der Fußball-Narr und populistische Provokateur den Ruf des Demokratiezerstörers erworben hat. Der fünffache Vater hängt der "illiberalen Demokratie" an und schürt Angst, indem er wettert: gegen Großkonzerne, Banken, Linke, Liberale, Journalisten, unabhängige Organisationen und Geflüchtete - stark gewürzt mit nationalem Pathos und gegen die Opposition.

"Sie wollen an die Macht kommen und dann den großen Plan ausführen", warnte Orban vor den vermeintlichen Feinden aus der EU. Und mit Blick auf ihren "Plan" prognostizierte der Staatschef, in den kommenden "ein bis zwei Jahrzehnten" würden sich Millionen von Flüchtlingen "in Richtung Europa in Bewegung setzen, aus Afrika und dem Nahen Osten".

Mythos eines "Furchtlosen"

Der streitlustige Orban war nicht immer der skrupellos wirkende Provokateur von heute. Mit 26 Jahren engagierte sich der erklärte Antikommunist in der Universitätsjugend. Am 16. Juni 1989 forderte der junge Orban mutig, weil öffentlich, den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn. Er tut das nicht als Erster, aber es entsteht der Mythos eines Furchtlosen: Orban - im schwarzen Anzug, mit Vokuhila-Frisur und Dreitagebart.

Orban ist damals Chef des "Bundes junger Demokraten", kurz Fidesz, den er mitbegründet hat. Die Organisation steht zu dieser Zeit eher links und etabliert sich als Stimme der Jugend.

Viktor Orban 1989: Damals trat er als Chef des "Bundes junger Demokraten" auf.

Vom liberalen Kurs zum nationalkonservativen Lager

1963 wurde Orban in Szekesfehervar in einfachen Verhältnissen nahe des Plattensees geboren, das Jurastudium führte ihn schließlich nach Budapest. Dort ergatterte er ein Stipendium für ein Auslandsjahr in Oxford. Das Geld dafür stammte übrigens aus dem Fonds des ihm heute so verhassten Multimilliardärs George Soros.

Seine liberale Linie aus der Wendezeit verfolgte Orban jedoch nicht weiter, sondern trat lieber in die Fußstapfen der nationalkonservativen Kräfte in Ungarn. Orban wurde zum polarisierenden Gegenspieler der Liberalen und Linken - und Anfang der 1990er-Jahren rückte seine Fidesz-Partei mit ihm immer weiter nach rechts.

2002 verlor Fidesz die Macht für acht Jahre an die Sozialisten, diese machten aber einige Fehler und scheitern 2010 mit einer Wiederwahl. Orban konnte nicht nur seinen zweiten Wahlsieg erringen, sondern auch die begehrte Zweidrittelmehrheit im Parlament, mit der er die Verfassung ändern kann.

Dauer-Zwist mit der EU

Seine Reformen, etwa ein umstrittenes Mediengesetz und eine noch umstrittenere neue Verfassung, stoßen bei der EU auf Dauerkritik. Orban wies diese 2011 zurück: Die EU habe das Mediengesetz als "Vorwand" genutzt, um einen "Angriff gegen Ungarn" zu starten, bei dem "die Selbstachtung der Ungarn außer Acht" gelassen werde.

Christentum gegen Islam. Brüssel gegen Budapest. Das heutige Freund-Feind-Muster Orbans ist seit Jahren Usus und befördert das System der "illiberalen Demokratie" mit schwindender Gewaltenteilung und fehlender Pressefreiheit. 2015 verschärfte die Regierung das Asylrecht und sperrte Asylsuchende in Container an der Grenze.

Entlang der ungarischen Grenze als Teil der sogenannten Balkanroute von Flüchtlingen ließ Orban im selben Jahr hohe Grenzanlagen bauen und forderte das Geld von der EU zurück.

Die Karte zeigt die alternative Route durch Kroatien und Slowenien nach Österreich nach der Schließung der ungarischen Grenze.

Füllt die EU Orbans Taschen?

Auch wegen des Kampfes um die Central European University in Budapest rasselte Orban mit Brüssel aneinander. Das hindert Ungarn aber nicht daran, EU-Gelder in Milliardenhöhe anzunehmen, mit denen unter anderem gute Wirtschaftsdaten erzielt werden. Die EU-Gelder und damit verbundene Aufträge lassen laut Kritikern die Familie Orban und deren Günstlinge reich werden.

Für seinen harten Kurs erhält Orban viel Beifall: aus Polen, der Slowakei und Tschechien sowie aus Moskau oder Peking. Und wie es aussieht, ändert sich daran auch nach der Parlamentswahl erst einmal nichts.

Andrea Beer, ARD Wien

