In Frankreich ist ein Schulbusses mit einem Regionalzug kollidiert. Dabei wurden nach Angaben des Innenministeriums mindestens vier Menschen getötet. 19 Menschen wurden verletzt. Das teilte das französische Innenministerium mit. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort.

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Zug in Südfrankreich sind mehrere Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen. Das französische Innenministerium sprach in einer ersten Stellungnahme von mindestens vier Toten, unter ihnen Kinder. 19 Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen schwer. Die Zahl der Opfer könnte aber noch weiter ansteigen. Zahlreiche Rettungskräfte seien vor Ort.

Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang in dem Ort Millas westlich von Perpignan. Der Regionalzug erfasste demnach den Schulbus am Heck. Die französische Verkehrsministerin Elisabeth Borne sprach auf Twitter von einem "schrecklichen Unfall". Die Ministerin sowie Regierungschef Edouard Philippe und Vertreter der französischen Bahngesellschaft SNCF machten sich unmittelbar nach Bekanntwerden des Unfalls auf den Weg zum Ort des Unglücks.

Elisabeth BORNE @Elisabeth_Borne Très vive émotion suite au terrible accident survenu à #Millas dans les Pyrénées-Orientales. Les secours et les services de l’Etat sont pleinement mobilisés. Je me rends sur place immédiatement. Twitter 14.12.2017 17:31 Uhr via

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 14. Dezember 2017 um 19:00 Uhr.

