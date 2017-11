Die UNESCO hat die frühere französische Kulturministerin Azoulay zu ihrer neuen Generaldirektorin gekürt. Sie tritt die Nachfolge der Bulgarin Bokowa an und übernimmt die UN-Organisation in einer Krisenzeit: Die USA und Israel hatten kürzlich ihren Austritt erklärt.

Die Französin Audrey Azoulay ist in Paris zur neuen Generaldirektorin der UNESCO gewählt worden. Azoulay erhielt 131 Stimmen bei 19 Gegenstimmen. Ihre Bestätigung durch die Generalkonferenz der Mitgliedsstaaten galt als Formsache. Der Exekutivrat der UN-Organisation für Kultur, Bildung und Wissenschaft hatte Azoulay vor vier Wochen nominiert, nachdem sie sich in einer Stichwahl gegen den ehemaligen Kulturminister von Katar, Abdulasis al-Kawari, durchgesetzt hatte. Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre.

Die frühere französische Kulturministerin ist in der Geschichte der UNESCO die zweite Frau an der Spitze. Die 45 Jahre alte Azoulay folgt der Bulgarin Irina Bukova nach, die acht Jahre lang an der Spitze der UNESCO stand. Nach ihrer Wahl versprach Azoulay, "die Einheit der Organisation wiederherzustellen" und "Spannungen abzubauen". Sie sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Wir müssen wieder einen Konsens über unser kulturelles Erbe herstellen statt uns spalten zu lassen."

Irina Bokowa stand der UNESCO seit 2009 vor.

Übernahme in der Krise

Tatsächlich ist es eine Hauptaufgabe der Französin, die Spaltung der Organisation zu überwinden und neue Finanzquellen zu finden. Die USA und Israel hatten vor vier Wochen ihren Rückzug aus der UNESCO erklärt: Sie kritisieren, dass die Organisation anti-israelische Positionen eingenommen habe. Hintergrund dieses Streits ist die Aufnahme der palästinensischen Autonomiebehörde als UNESCO-Mitglied 2011.

Die Austritte stellen das Ziel der 1945 gegründeten UNESCO in Frage, durch Kultur, Bildung und Wissenschaft den Frieden in der Welt zu fördern. Auch die Bundesregierung fordert eine Reform der Organisation. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel wünschte ihr bereits nach der Nominierung "viel Kraft und Mut, die notwendigen Schritte anzugehen, um die UNESCO zu reformieren". Und Macron erklärte: "Glückwunsch an Audrey Azoulay! Frankreich wird sich weiterhin für die Wissenschaft, Bildung und Kultur weltweit einsetzen."

Azoulays jüdische Wurzeln und ihr marokkanisches Erbe könnten ihr helfen, die Gräben in der UNESCO zu überwinden.