Nach dem Luftangriff auf syrische Armee-Einheiten mit 62 Toten fordert Russland eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Es müsse geklärt werden, ob Washington den IS unterstütze. Die USA räumten ein, syrisches Militär womöglich versehentlich getroffen zu haben.

Nach einem versehentlichen Luftangriff der US-geführten Koalition auf Regierungstruppen in Syrien hat Russland eine Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat gefordert. Moskau verlange "vollständige und detaillierte Erklärungen darüber, ob dies eine absichtliche Unterstützung des 'Islamischen Staats' war oder ein weiterer Fehler", sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Sie fügte hinzu: "Nach der heutigen Attacke auf die syrische Armee kommen wir zum schrecklichen Schluss, dass das Weiße Haus den IS verteidigt."

Mehr als 60 Tote

Am Samstag flogen Kampfjets der US-geführten Anti-IS-Koalition in der ostsyrischen Provinz Dair al Saur einen Luftangriff, der nach Angaben Russlands einen Stützpunkt der syrischen Armee traf. Demnach kamen dabei mindestens 62 Soldaten um, mehr als 100 weitere wurden verletzt.

Die Militärbasis ist umgeben von Extremisten des IS. Direkt nach dem Luftangriff seien die Dschihadisten am Boden in die Offensive gegen den Stützpunkt gegangen, so die Nachrichtenagentur Sana. Die syrische Armee erhob schwere Vorwürfe gegen die USA: Der Angriff beweise, dass die Washington den IS und andere terroristische Gruppen unterstützten. Durch die Attacke hätten die Islamisten einen strategisch gelegenen Berg mit Blick auf die Basis einnehmen können. Kurz darauf meldete die syrische Armee jedoch, sie habe die verlorene Stellung wieder eingenommen.

USA räumen mögliches Versehen ein

Das US-Zentralkommando räumte ein, dass die Attacke aus Versehen erfolgt sei. Der Luftangriff sei jedoch sofort gestoppt worden, als Russland darauf aufmerksam gemacht habe, dass womöglich syrische Truppen getroffen worden seien. Sollte sich der Vorfall bestätigen, wäre es der erste amerikanische Angriff auf Truppen von Präsident Baschar al-Assad in dem seit über fünf Jahren andauernden Konflikt.

In Syrien gilt seit Montagabend eine siebentägige Feuerpause, die aber immer brüchiger wird. Ausgenommen sind Angriffe auf den IS. Am Freitag war eine geplante Sicherheitsratssitzung zu Syrien auf Bitten der USA und Russlands abgesagt worden, weil sich Washington und Moskau nicht über die Formalitäten einigen konnten. In der Sitzung sollte es um die zwischen Russland und den USA vereinbarte Waffenruhe gehen.

Streit um Hilfslieferungen

Zudem geben sich die USA und Russland gegenseitig die Schuld dafür, dass während der Waffenruhe noch keine Lastwagen mit Hilfsgütern in die umkämpfte Stadt Aleppo gelangen konnten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow forderte in einem Telefongespräch seinen amerikanischen Amtskollegen John Kerry auf, Druck auf die moderaten Rebellen auszuüben. Diese sollten sich von den terroristischen Gruppen lossagen, die die Waffenruhe nicht einhalten.