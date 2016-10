Vor Zorn bebend hat UN-Nothilfekoordinator O'Brien die Lage im syrischen Aleppo beschrieben: Im UN-Sicherheitsrat sprach er von einer "Todeszone". Russlands Vertreter Tschurkin erklärte, die UN verdrehten die Fakten.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

"Ich will, dass Sie sich hier im Saal heute nach Ostaleppo hineinversetzen": Steven O'Brien, der UN-Nothilfekoordinator, saß im großen Saal des Sicherheitsrates, bebend vor Zorn, wie er später noch sagen wird. Erst aber schilderte er den 15 Mitgliedern des Gremiums einen ganz normalen, schrecklichen Tag in Ostaleppo:

"Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Keller, zitternd. Es stinkt nach Urin, nach Erbrochenem derer, die sich aus Angst übergeben haben. Oder Sie graben mit Händen nach Ihren schreienden Kindern, die Sie nicht mehr sehen können vor Staub und unter Trümmern. Und Sie haben Angst, dass die nächste bunkerbrechende Bombe, die gestern das Haus des Nachbarn zerstörte, heute den Keller trifft, in dem Sie sitzen. Das sind Menschen wie Sie und ich. Aber die sitzen nicht wie Sie hier gerade um einen Tisch in New York. Die sind ohne ihr Zutun in verzweifeltes Leid gestürzt worden."

Aus einem Flugblatt zitiert

O'Brien spricht von 275.000 Menschen im Ostteil Aleppos. "Eine Todeszone" nennt er dieses Gebiet. Er zitiert aus einem Flugblatt, abgeworfen von russischen und syrischen Flugzeugen. Die Botschaft an die Menschen Ostaleppos: Flieht, verlasst die Stadt.

"Die Welt hat euch vergessen. Niemand wird euch helfen", sei da auf Arabisch zu lesen. "Das ist eure letzte Hoffnung. Rettet euch. Wenn ihr nicht geht, werdet ihr ausgelöscht." Ausgelöscht? Die amerikanische UN-Botschafterin Samantha Power wird später das Flugblatt hochhalten und sagen: "Alle, die das syrische Regime unterstützen - stehen Sie auch guten Gewissens hinter diesem Flugblatt?"

Die zerstörte syrische Stadt Aleppo: UN-Nothilfekoordinator O'Brien ist empört über die katastrophale Lage.

O'Brien bebte. Von allem gebe es zu wenig - zu wenig Hilfe, zu wenig Essen, zu wenige Medikamente, zu wenig Hoffnung. "Selbst Decken gehen aus, die Menschen legen sich in Leichensäcke, um sich zu wärmen."

Tschurkin: O'Brien soll sich an Fakten halten

Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin ist empört. Er beschuldigt den UN-Nothilfekoordinator, der seinen monatlichen Bericht zur humanitären Lage vorstellte, die Fakten zu verdrehen. Er solle doch einen Roman schreiben, sich hier aber an die Wahrheit halten, ätzt Tschurkin.

"Wenn wir eine Predigt hören wollen, gehen wir in die Kirche. Wenn wir Poesie möchten, ins Theater." Die UN würden die Fakten missachten, sagt Tschurkin. Er zählt auf, wie viel Hilfe Russland nach Aleppo bringe, Fluchtkorridore errichte, schütze. Die vergangenen acht Tage habe die russische Luftwaffe nicht einen einzigen Angriff über Aleppo geflogen. Kein Wort habe der UN-Nothilfekoordinator davon erwähnt.

Noch nie da gewesener Ton

Der britische UN-Botschafter Matthew Rycroft wird das alles später als Märchen bezeichnen. Es sei deprimierend, wie tief Russland sinken könne, etwas zu verteidigen, das nicht zu verteidigen sei. Er redet von Kriegsverbrechen. Die amerikanische UN-Botschafterin Power antwortet schließlich ebenfalls. Wer eine Predigt hören wolle, solle in die Kirche gehen, habe der russische Botschafter gesagt: "Angesichts dessen, was hier gerade in Aleppo passiert, würde es wohl helfen, mehr Menschen gingen in die Kirche", sagt sie bitter.

Nichts aber geschah danach - kein Beschluss, keine Resolution, kein Durchbruch. Als der syrische UN-Botschafter schließlich seine Sicht auf die Dinge verkündet, verlassen zahlreiche Kollegen den Saal. "Warten wir, bis die Heuchler gegangen sind und Ruhe einkehrt", hallt es ihnen vom Syrer nach. Einen solchen Ton wie in der heutigen Sitzung haben selbst langjährige UN-Beobachter noch nie gehört. Im Raum bleibt aber die düstere Warnung von O'Brien: "Wenn Sie als Sicherheitsrat nicht handeln, gibt es bald kein Syrien mehr, dem wir helfen können", sagt er. "Das wird das Vermächtnis dieses Sicherheitsrates sein. Und die Schande unserer Generation."

