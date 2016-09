Mit drastischen Worten hat der UN-Nothilfekoordinator dem UN-Sicherheitsrat das Grauen des Krieges in Syrien nach den jüngsten Angriffen in Aleppo geschildert. Syriens UN-Botschafter tat den Auftritt als Hysterie ab.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

"Wo soll ich anfangen?", fragte Stephen O'Brien, der UN-Nothilfekoordinator, zugeschaltet per Videoleitung in den UN-Sicherheitsrat nach New York. Er zögerte einen Moment. Sein Job: Dem Grauen einen Namen zu geben. Der Ostteil-Aleppos: belagert. Bomben auf Zivilisten. Bunkerbrechende Waffen. O'Brien gehen die Worte aus. Und 15 UN-Botschafter hören in New York schweigend sein Schweigen. Immer wieder.

Sie hören auch, was der syrische UN-Botschafter später, draußen vor der Tür, eine Lüge nennen wird: Bomben der syrischen Armee auf Zivilisten. "Körper von Babys, Kinder, Männern und Frauen, zerquetscht unter Trümmern, sichtbar aber nicht geborgen in 20 Meter tiefen Kratern. Dort wo sie Schutz in Kellern suchten und einst sicher waren", berichtet O'Brien.

"Bomben auf Zivilisten? Wir machen so etwas nicht"

Zwei Krankenhäuser bombardiert - zwei von acht verbliebenen. Der syrische Botschafter Baschar al-Dschafari steht später, draußen vor de Tür: Am Sonntag noch lachte er laut auf die Frage, ob Syrien zwei Krankenhäuser bombardiert habe. "Bomben auf Zivilisten? Wir machen so etwas nicht", erklärte er. Wir machen das nicht? O'Brien zeichnete ein anderes Bild. Mehr als 100 Kinder tot allein in den vergangenen Tagen. Das seien nicht einfach Zahlen. "Das sind Menschen, Familien, die wir, die sie nicht in der Lage waren zu retten“, sagte er dem Sicherheitsrat.

Syriens Botschafter, gefragt nach den toten Kindern, rät allen, sich "nicht in Details" zu verlieren, sondern das "Gesamtbild zu betrachten": Natürlich gebe es Kinder in Aleppo. In Syrien stürben überall Kinder aufgrund der Wirtschaftssanktionen durch Europa und die USA.

Sprachlosigkeit angesichts des Sterbens

UN-Nothilfekoordinator O'Brien forderte eine sofortige Waffenruhe in Syrien.

Während der Syrer vor dem Saal über scheinbare Details wie zerbombte Kinder redete, appellierte O'Brien an den Sicherheitsrat. Was, sagte er, müsse noch denn passieren, damit eine rote Linie definiert werde. Wenn dieser Sicherheitsrat, so O'Brien, nicht umgehend eine 48-stündige Waffenruhe erreiche, stehe er auf der falschen Seite der Geschichte. Jetzt sei es Zeit, Namen zu nennen, Schuldige, die das internationale Recht mit Füßen träten. "Blutbad. Schlachterei. Gräuel." O'Brien ließ kein Wort aus und war doch sprachlos angesichts des Sterbens.

Syrien blute, die Einwohner stürben, alle würden die Hilferufe hören. 15 Minuten sprach der UN-Nothilfekoordinator über die Not der Menschen. Dann war Schluss. Keine Entscheidung des Sicherheitsrates. O'Brien ahnte es wohl, als er sagte, vermutlich werde die wachsende Abscheu der Welt über dieses Schlachten das einzige Mittel sein, es irgendwann zu beenden. Syriens UN-Botschafter fand das alles übrigens hysterisch. "Zwei Treffen zu Syrien binnen eines Tages - hysterisch", sagte er. Hysterisch also. Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin übrigens hörte das alles nicht. Er war gar nicht erst zur Sitzung des Sicherheitsrats erschienen. Er hatte den Stellvertreter seines Stellvertreters geschickt.