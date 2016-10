Gleich zwei Resolutionsentwürfe zu Syrien liegen dem UN-Sicherheitsrat heute vor: Frankreich fordert eine sofortige Waffenruhe und eine Flugverbotszone über Aleppo. Vor allem letzteres lehnt Russland ab - und legte umgehend einen eigenen Entwurf vor.

Der UN-Sicherheitsrat berät heute erneut über Syrien. Frankreich hat dem Gremium einen Resolutionsentwurf vorgelegt, der einen Waffenstillstand und eine Flugverbotszone für die belagerte Stadt Aleppo vorsieht. Russland äußerte sich jedoch bereits ablehnend. Er sehe keine Möglichkeit für einen Beschluss, sagte UN-Botschafter Witali Tschurkin. Moskau fliegt als Hauptverbündeter des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad selbst Luftangriffe in Aleppo und dürfte sein Veto einlegen.

Russland legte zudem einen eigenen Resolutionsentwurf vor. Der verlangt ebenfalls ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen sowie einen schnellen, sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in ganz Syrien. Außerdem sollten sich radikale und gemäßigte Rebellen gegen Assad nachprüfbar voneinander trennen.

Veto Frankreichs gegen Veto Russlands erwartet

Moskau griff damit einen Vorstoß des UN-Syriengesandten Staffan de Mistura auf. Dieser hatte vorgeschlagen, die früher mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Gruppe Fatah al-Scham solle aus Aleppo abziehen, während Russland und Syrien im Gegenzug die Bombardierung der Stadt einstellen. Beobachter gingen davon aus, dass Frankreich seinerseits sein Veto gegen den russischen Plan einlegen werde. Zudem kündigte Fatah al-Scham in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AP an, die Gruppe werde ihre Kämpfer nicht abziehen, sondern die östlichen Stadtviertel Aleppos verteidigen.

Russland unterstützt die syrischen Regierungstruppen vor allem mit Luftangriffen bei deren Kampf gegen die Rebellen, die den Osten von Aleppo kontrollieren. Aus Protest gegen die zunehmenden Angriffe auch auf zivile Ziele hatten die USA am Montag ihre Gespräche mit Russland über eine Waffenruhe in Aleppo für beendet erklärt.

Steinmeier warnt vor Rückfall in alte Zeiten

Angesichts der Spannungen zwischen Russland und den USA warnte Außenminister Frank-Walter Steinmeier vor einem Rückfall in Zeiten der Konfrontation zwischen den Großmächten. "Der Konfliktstoff zwischen Russland und den USA wächst an", sagte der SPD-Politiker der "Bild". "Reste an Vertrauen scheinen aufgebraucht. Wenn es so weitergeht, fallen wir zurück in Zeiten der Konfrontation zwischen zwei Großmächten." Die Situation mit dem Kalten Krieg gleichzusetzen sei allerdings falsch, sagte Steinmeier den Angaben zufolge weiter. "Die neuen Zeiten sind anders, sind gefährlicher. Früher war die Welt zweigeteilt, aber Moskau und Washington kannten ihre roten Linien und respektierten sie."

