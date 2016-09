UN-Generalsekretär Ban mahnt zur Eile und drängt die Staaten, rasch das Klimaschutzabkommen zu ratifizieren. Das hat wohl auch mit Donald Trump zu tun. Wird der republikanische Kandidat neuer US-Präsident, könnte das Abkommen noch scheitern.

Von Werner Eckert, SWR

Die Vereinten Nationen und viele ihrer Mitglieder zittern vor einem möglichen US-Präsidenten Donald Trump. Denn der will von Klimaschutz gar nichts wissen. Wird er gewählt, ist es kaum noch denkbar, dass das Paris-Abkommen zum Klimaschutz in Kraft treten kann. Also muss das noch vor den US-Wahlen passieren. Das zwingt zu einem Rekord: binnen Jahresfrist ist es nämlich noch nie gelungen, ein solches Abkommen durch alle Parlamente zu bringen bzw. sonst wie zu ratifizieren. Der scheidende UN-Generalsekretär Ban Ki Moon will das erzwingen. Es wird buchstäblich das Letzte sein, was er tut: seine Amtszeit ist nämlich praktisch schon zu Ende.

Bereits im April hatte er bei einem großen Treffen erreicht, dass 175 Staaten das Klima-Abkommen erst mal unterschreiben. Schon das war eine Rekordzahl. Seitdem macht er Druck, Druck, Druck. Und deshalb eben auch heute wieder diese Schaufenster-Veranstaltung. Frei nach dem Motto: seht, wer alles schon dabei ist…- und dabei zeigt Ban mit dem Finger auf die anderen.

Das Ende seiner Amtszeit naht: UN-Generalsekretär Ban

Gültiges Abkommen kaum zu kippen

Sein größter Coup bisher: Anfang September haben die USA und China ratifiziert. Beide Regierungen können das - aus unterschiedlichen Gründen - ohne Parlamentsbeschluss. China, weil die Partei dort bestimmt, die USA, weil sich Präsident Barack Obama darauf beruft, dass die Zusagen im Paris-Abkommen nicht über das hinausgehen, was es bereits an nationalen Gesetzen ("clean air act") gibt. Der Nachteil dieses Verfahrens: Ein neuer US-Präsident kann das "executive agreement" zurückholen - jedenfalls so lange das Abkommen eben noch nicht in Kraft ist. Ist es das erst einmal, dann wird es politisch sehr viel schwieriger. Deshalb die Eile.

Mit den USA und China haben jetzt 26 Staaten ratifiziert. 55 werden benötigt, damit das Abkommen in Kraft treten kann. Und die müssen für mindestens 55 Prozent der Treibhausgase auf der Welt verantwortlich sein. Dank der beiden Super-Klimasünder China und USA sind insgesamt bereits etwa 40 Prozent zusammen.

Bundestag will Ratifizierungsgesetz verabschieden

Wer fehlt? Die EU. Sie könnte mit ihren (noch) 28 Mitgliedsstaaten und zwölf Prozent Treibhausgasen fast alleine die Entscheidung herbeiführen. Aber so einfach ist das nicht: Frankreich, Ungarn und Österreich haben schon ratifiziert. Deutschland legt wohl einen Gang zu: noch in dieser Woche soll der Bundestag das Ratifizierungsgesetz verabschieden. Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD bringen es gemeinsam ein.

Dann könnte die Urkunde vor dem 7. Oktober beim Klimasekretariat der UN sein. Aber: das zählt international nur, wenn auch die EU als Ganzes ratifiziert hat. Und das ist kritisch. Die Kommission hat alles vorbereitet, das Parlament schon mal zugestimmt. Doch auch der Rat muss einen Beschluss fassen. Und da hätten wohl gerne einige Staaten - etwa Polen - auf Zeit gespielt. Doch die EU weiß, was auf dem Spiel steht, und der Rat sucht jetzt nach einem Turbo-Verfahren, bietet Enthaltungsmöglichkeiten an, nachträgliche Ratifizierung in den Staaten und dergleichen. Ziel: die Ratifizierung noch bis Mitte Oktober - dann könnte tatsächlich das Paris-Abkommen noch während der nächsten Klimakonferenz im November in Marrakesch in Kraft treten.

Gelingt das der EU nicht und kommen genügend andere Staaten zusammen, damit das Abkommen in Kraft treten kann, dann sitzt sie dort zwangsläufig bei Teilen der Verhandlungen am Katzentisch. Sie hätte formal nur Beobachterstatus, wenn die "Schon-Mitglieder" rund um China und die USA das Schicksal des Abkommens bestimmen.